¿Qué equipos han bajado a Segunda División? Así queda el descenso de LaLiga

LaLiga EA Sports ha puesto punto y final a la temporada 2025/26. Después de una última jornada de infarto, donde un buen número de equipos partían con opciones de caer a Segunda División antes de disputar sus partidos, ya se conoce la identidad de los tres equipos que pondrán rumbo a la división de plata tras una temporada para olvidar.

El primero de los equipos que confirmó su descenso fue el Real Oviedo. Ha sido una temporada terrible para los carbayones, que aseguraron matemáticamente su billete a la categoría de plata hace unas jornadas. Volverán apenas una temporada después de ascender a Primera División, una situación complicada para el club que tenía esperanzas de mantener la categoría este curso.

Un momento del Mallorca-Real Oviedo / FC9

Los dos últimos billetes a Segunda División todavía estaban en juego antes de iniciar la jornada 38 con Mallorca, Girona, Osasuna, Elche y Levante implicados en la pelea. Todos partían con opciones de caer al pozo de la categoría de plata, pero finalmente fueron Mallorca y Girona quienes se llevaron la peor parte. Los gironins no pasaron del empate en Montilivi contra el Elche, mientras que la victoria del Mallorca contra el Oviedo sirvió de poco dado que no se dieron el resto de resultados esperados para salvarse.

La clasificación de LaLiga EA Sports tras la jornada 38

¿Qué equipos han descendido a Segunda División?

Real Oviedo

Mallorca

Girona

Conocida ya la identidad del primer descendido, ahora falta por definir a los otros dos grandes damnificados de la temporada. Los resultados de la jornada 37 establecen el corte para la salvación en los 43 puntos, lo que deja a un total de cinco potenciales candidatos a ocupar las dos plazas restantes en la zona roja.