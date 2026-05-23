¿Qué equipos descienden a Segunda División? Así está la lucha por la salvación en LaLiga en la última jornada

LaLiga EA Sports se adentra en su fin de semana más emocionante. Después de una última tanda de partidos de infarto, la máxima categoría del fútbol español dará paso a su última jornada de competición, en la que la trepidante carrera por la salvación será el principal foco de atención.

Lo acontecido en la jornada 37, la primera de las dos que se disputan en horario unificado, no se cobró a ninguna víctima, pero algunos equipos quedaron muy tocados. Fue el caso del Mallorca, que quedó en la lona tras una dura derrota ante el Levante en un duelo directo por la salvación, y del Girona, aunque los de Míchel lo tendrán en su mano.

De este modo, este sábado se conocerá la identidad de los dos equipos que acompañarán al Real Oviedo en Segunda División en la próxima temporada. Los 'carbayones' fueron los primeros y hasta la fecha únicos en confirmar matemáticamente su descenso tras la combinación de resultados de la jornada 35 pues, a pesar de salir 'vivos' contra el Getafe, el empate entre Rayo Vallecano y Girona terminó por condenarles.

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Conocida ya la identidad del primer descendido, ahora falta por definir a los otros dos grandes damnificados de la temporada. Los resultados de la jornada 37 establecen el corte para la salvación en los 43 puntos, lo que deja a un total de cinco potenciales candidatos a ocupar las dos plazas restantes en la zona roja.