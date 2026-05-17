¿Qué equipos descienden a Segunda División? Así está la lucha por la salvación en LaLiga EA Sports

LaLiga EA Sports se prepara para adentrarse en su fase más emocionante. Después de un último fin de semana de infarto, la máxima categoría del fútbol español dará paso a su última jornada de competición, en la que la trepidante carrera por la salvación será el principal foco de atención.

Lo acontecido en la jornada 37, la primera de las dos que se disputarán en horario unificado, no se ha cobrado a ninguna víctima, pero algunos equipos quedan muy tocados. Es el caso del Mallorca, que queda en la lona tras una dura derrota ante el Levante en un duelo directo por la salvación, y del Girona, aunque los de Míchel lo tendrán en su mano de cara a la última jornada.

De este modo, tocará esperar para conocer la identidad de los dos equipos que acompañarán al Real Oviedo en Segunda División en la próxima temporada. Los 'carbayones' fueron los primeros y hasta la fecha únicos en confirmar matemáticamente su descenso tras la combinación de resultados de la jornada 35 pues, a pesar de salir 'vivos' contra el Getafe, el empate entre Rayo Vallecano y Girona terminó por condenarles.

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La clasificación de LaLiga EA Sports tras la jornada 37

¿Qué equipos han descendido a Segunda División?

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Conocida ya la identidad de los primeros dos descendidos, ahora falta por definir al tercer gran damnificado de la temporada. Los resultados de la jornada 37 establecen el corte para la salvación en los 43 puntos, lo que deja a un total de cinco potenciales candidatos a ocupar las dos plazas restantes en la zona roja.