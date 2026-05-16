¿Qué equipos ascienden a Primera División? Así está el ascenso y el play-off en LaLiga Hypermotion

LaLiga Hypermotion entra de lleno en su fase más emocionante. A falta de los últimos rezagados que todavía no han salido a escena, la categoría de plata del fútbol español afronta sus dos últimas jornadas de competición con la lucha por el ascenso directo y las posiciones que dan acceso al play-off al rojo vivo.

Si bien es cierto que el grueso de los integrantes de la Segunda División se juegan algo en las últimas jornadas, unos pocos las afrontarán con tranquilidad. Entre este grupo de privilegiados destaca el Racing de Santander, que ha certificado su ascenso a Primera División después de imponerse ante un Valladolid que no se jugaba nada.

El gol de Villalibre y el doblete de Andrés Martín brindaron al Racing los tres puntos, pero estos no eran suficientes por si mismos para asegurar su ascenso a falta de dos jornadas para el final. Este, sin embargo, terminó llegando gracias a la victoria de Las Palmas en el feudo del Almería, que deja a los andaluces sin opciones matemáticas de dar caza a los racinguistas.

Los jugadores de Las Palmas celebran el gol de la victoria ante el Almería / LaLiga

De este modo, el conjunto cántabro regresa a la máxima categoría del fútbol español tras 14 años de ausencia. La 'travesía por el desierto' fue larga, alternando participaciones entre la Segunda División y la extinta Segunda División B antes de unos últimos años en los que el crecimiento fue notable y que han terminado con el tan esperado ascenso.

¿Qué equipos han ascendido a Primera División?

Racing de Santander (ascenso directo)

Por determinar (ascenso directo)

Por determinar (vía play-off)

Conocida ya la identidad de primer ascendido, ahora falta por definir la identidad de los otros dos agraciados. Uno de ellos lo hará de manera directa, con Deportivo, Almería, Málaga y Las Palmas como principales aspirantes, mientras que el tercero tendrá que pasar por un play-off al que clasifican los equipos comprendidos entre la tercera y la sexta posición de la clasificación.

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Más amplio es el abanico de equipos que se postulan para acceder al play-off. Además de los anteriormente mencionados Deportivo, Almería, Málaga y Las Palmas, Castellón, Burgos y Eibar tienen muchos números de terminar entre los 6 primeros, mientras que Córdoba y Andorra lo tienen complicado pero no imposible.

La clasificación de LaLiga Hypermotions en la jornada 40