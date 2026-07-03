Epolo llama la atención del Valencia

La portería es una de las posiciones que el Valencia mantiene bajo vigilancia de cara al presente y al futuro. Entre los nombres que figuran en la agenda de la dirección deportiva destaca el de Matthieu Epolo, guardameta del Standard de Lieja y una de las grandes revelaciones del fútbol belga. El club de Mestalla ya ha preguntado por su situación y sigue muy de cerca la evolución de un futbolista que apunta a convertirse en uno de los grandes porteros europeos de la próxima década.

Con apenas 21 años, Epolo ha dado un salto de calidad esta temporada hasta consolidarse como titular en el Standard. Nacido en Bélgica, pero internacional absoluto con la República Democrática del Congo, formó parte de la convocatoria para disputar el Mundial de 2026, un escaparate que terminó de confirmar su enorme proyección. Destaca por sus reflejos, su potencia física, su dominio del juego aéreo y una personalidad impropia de un futbolista de su edad.

Su crecimiento también se refleja en el mercado. La última actualización de Transfermarkt elevó su valor hasta los 8 millones de euros, tres más que en la revisión anterior, convirtiéndolo en el portero con mayor valor de mercado de la Jupiler Pro League y situándolo en el once más valioso de la competición. Además, un estudio internacional sobre jóvenes guardametas lo coloca entre los mejores porteros sub-22 del mundo por valoración y potencial.

Ese crecimiento ha disparado también su cotización real. Aunque su valor de mercado se sitúa en ocho millones, en Bélgica asumen que una negociación por una de las grandes joyas del Standard difícilmente arrancaría por debajo de los 10 millones de euros, e incluso podría superar esa cifra si varios clubes entran en la puja. El interés del Valencia no es el único y varios equipos de las grandes ligas europeas siguen sus pasos.

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En Mestalla valoran especialmente su margen de crecimiento y su capacidad de revalorización. Epolo responde al perfil de portero moderno que busca el Valencia: joven, con experiencia en la élite belga, mundialista con la República Democrática del Congo y considerado uno de los guardametas sub-22 con mayor potencial del panorama internacional. Su valor de mercado ya alcanza los ocho millones de euros, pero en Bélgica dan por hecho que el Standard no escuchará ofertas por debajo de los 10 millones, consciente de que tiene entre manos a uno de los activos con mayor proyección del campeonato.