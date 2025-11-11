El episodio racista de Mestalla con Abde: del "dame un segarro" al "no pasa nada"

Valencia y Betis vivieron un partido cargado de tensión, sobre todo en los compases finales, cuando llegaron los goles y las polémicas. El marcador se abrió en el minuto 74, cuando el Cucho Hernández batió a Agirrezabala tras un error en salida de los de Corberán.

Tras el tanto del colombiano, Ez Abde y César Tárrega se encararon. El central pidió la expulsión del extremo verdiblanco por un presunto cabezazo, pero el árbitro optó por mostrar amarilla a ambos.

La decisión de García Verdura de no expulsar al ex del Barça encendió Mestalla. Desde un sector del estadio se escuchó en varias ocasiones el grito: "Abde dame un 'segarro'", una expresión sarcástica que imita el acento marroquí, país natal del jugador.

En un principio, lo ocurrido no apareció ni en los medios ni en el acta arbitral. Fue un video grabado por un aficionado desde la grada, viralizado en redes, que destapó los cánticos.

Mestalla volvió a ser escenario de insultos racistas, como ya sucedió con Vinicius en mayo de 2023, cuando se sancionó con el cierre parcial de una grada y tres aficionados fueron condenados a ocho meses de prisión.

El gesto de Diego López

Ante los cánticos, Abde mantuvo la calma y siguió concentrado en el juego. Diego López, jugador del Valencia, tuvo un gesto de cariño al acercarse y acariciarle la cabeza en señal de apoyo.

Las cámaras de DAZN captaron cómo el jugador del Betis repetía: "No pasa nada, no pasa nada". Un reflejo de la madurez de Abde frente a la actitud de algunos aficionados.

La tensión continuó hasta el final, con una tangana que terminó con el Chimy Ávila amonestado por pellizcar la nuca de Hugo Duro. Los cuerpos de seguridad se tuvieron que llevar al jugador del Betis, y la discusión siguió dentro del túnel de vestuarios.

El empate permitió al Valencia irse al parón fuera de la zona de descenso, aunque igualado a puntos con el Girona, que cae en puestos rojos. El Betis, por su parte se mantiene quinto, a cinco puntos de la zona Champions.