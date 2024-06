Enric Franquesa: "En el Leganés he encontrado mi sitio"

Para Enric Franquesa, futbolista representado por AC Talent, en el fútbol hay pocas cosas como celebrar un ascenso a Primera División. Él lo ha logrado con el Leganés y aún está pensando en si creérselo o no. Tanto el carrilero zurdo como su equipo han hecho un auténtico temporadón, con un técnico apenas conocido y subiendo como mandan los cánones: siendo campeón de Segunda. Además, su buen hacer en Butarque ha hecho que el Leganés no haya dudado en quedárselo en propiedad tras un año y medio cedido.

Ahora, mientras se da un ligero respiro tras una campaña agotadora y antes de iniciar la pretemporada con el equipo pepinero, Franquesa visita la redacción de SPORT para repasar las claves del ascenso, su importancia dentro del equipo y su carrera como profesional. Salió del Barça con el sueño de convertirse en jugador de Primera División y lo ha conseguido. Aún le queda tela que cortar.

Pregunta: Bueno, viene aquí como campeón de Segunda División. Ahora que han pasado unos días, ¿ya lo ha digerido o aún está en estado de euforia?

Respuesta: Yo creo que aún me dura la resaca de la alegría de haber conseguido algo muy grande. A día de hoy hay momentos donde no me lo creo, pero aún estoy con esa sensación de que es muy reciente y estoy muy contento.

P: Lo ha jugado absolutamente todo, ya sea de lateral o de carrilero, con defensa de cuatro y de tres... ¿Esperaba esta temporada?

R: Bueno yo tenía la sensación el verano pasado, cuando terminó la temporada, que en el Leganés era el sitio indicado para que yo pudiera hacer una gran temporada. Sentía que necesitaba volver, era el contexto ideal para dar mi mejor versión y creo que se ha dado.

"El grupo que tenemos es espectacular"

P: ¿Está en su mejor momento?

R: Siento que estoy preparado para poder dar lo mejor de mí, pero en el fútbol son momentos, hay subidas y bajadas y cada temporada es diferente. Siento que estoy preparado en todo para ver mi mejor versión.

P: ¿Cuáles han sido las claves de esta gran temporada del Leganés?

R: La clave es el día a día, parece un tópico pero realmente ha sido así. El grupo que tenemos es espectacular, a nivel de calidad humana, de compañerismo y esa sensación de equipo que teníamos en los partidos y en el día a día. Creo que esa ha sido la clave, tener un equipo comprometido, con mucha humildad y con capacidad para trabajar y dar lo mejor para el compañero.

P: Y en lo personal, ¿ha hecho algo diferente respecto a otros años?

R: Yo en lo individual llevo muchos años trabajando de la misma manera, pero sí que es verdad que a nivel de confianza y de estabilidad mental en el Leganés he encontrado mi sitio, un club donde apostaron por mí desde la dirección deportiva. Me he sentido muy querido por parte de todo el club y de toda la afición. Eso ha sido clave también claro.

P: Le hemos visto como un lateral profundísimo capaz de pisar muchas zonas del campo, sobre todo en ataque. ¿Te ha venido bien ese esquema con tres defensas, no?

R: Creo que el contexto del equipo a nivel táctico me ha venido muy bien. Yo soy un lateral muy ofensivo y creo que la manera de jugar me ha ido muy bien. Me gusta mucho tener esa libertad ofensiva, pero también intento ser lo más fiable posible defensivamente.

Un lateral diferente

P: Ahora vemos que hay muchos centrales reconvertidos a laterales, que igual no suben tanto. Usted en cambio eres de los de la vieja escuela, de subir, doblar al extremo y centrar. ¿Ese perfil de lateral se va a ir acabando?

R: A lo mejor ese perfil de lateral largo que llega a línea de fondo sí que se está perdiendo un poco, pero también creo que también hay más variedad de laterales. Cada vez hay más laterales capaces de jugar por dentro, de jugar a pierna cambiada… Creo que hay más talento y más registros en esa posición que hace años. Quizás se está perdiendo el lateral que dobla al extremo pero también hay otros perfiles muy muy buenos.

P: Muchos focos se ponen ahora en Borja Jiménez, por ser un desconocido para algunos. ¿Qué entrenador hay ahí?

R: Pues es un entrenador que desde el primer momento transmitía una ilusión y una felicidad que contagió a todo el grupo. Y luego pues es un entrenador muy joven que tiene una gran capacidad para leer los partidos. En el día a día ha sido una pieza fundamental. Es una persona muy cercana, que nos ha ayudado y que siempre ha estado con una sonrisa en la cara. Su estado de ánimo tan alegre nos ha ayudado mucho.

Enric Franquesa, en la entrevista en la redacción de SPORT / Dani Barbeito

P: Su entorno dice que es un enfermo del fútbol...

R: Sí, yo creo que es de esas personas que desprende mucha pasión en lo que hace, estoy convencido de que adora su trabajo. Tiene esa obsesión sana de plantear los partidos, de analizar mucho al rival y yo creo que fruto de esa pasión pues han ido bien las cosas.

P: Buen reto ahora en Primera

R: El reto es el mismo que el año pasado: intentar que la afición se sienta orgullosa del equipo cuando acabe la temporada. Queremos intentar darlo todo y cumplir el objetivo. Por mi parte, afronto la próxima campaña con mucha ilusión, este año me he sentido muy querido allí y el año que viene espero poder devolverles el cariño con trabajo y con victorias.

"¿El Girona? La sensación era de que en Primera iban a hacer algo grande"

P: En la 20-21 deja el Girona en Segunda División y, hoy, tres temporadas más tarde, el club jugará la Champions. ¿Se lo imaginó en algún momento?

R: Nadie se imaginaba algo tan heavy y tan grande como lo que han hecho en Montilivi, pero sí que la sensación cuando estaba yo allí era que si el equipo lograba subir a Primera, iba a ser un club duro. Tienen una estructura de trabajo muy buena, desde arriba y desde la dirección deportiva, con Quique y el técnico que tienen, una pieza fundamental. La sensación era de que en Primera iban a hacer algo grande. También de la cantera van saliendo algunos jugadores. Yo me alegro muchísimo por ellos y la verdad es que se lo merecen.

P: Y luego, claro, te tengo que preguntar por el Barça. ¿Cómo está viendo la aparición de los Lamine, Cubarsí y compañía?

R: Yo me alegro de que en el Barça, haya mejores o peores temporadas, vayan saliendo nuevos jugadores de La Masia. Creo que históricamente el Barça siempre ha hecho cosas grandes con jugadores de la casa y es el momento de apostar y seguir apostando por esa gente, que es lo que le hace diferente al resto.

P: ¿Y la salida de Xavi cómo la ha visto?

R: Creo que Xavi ha sido un entrenador que cogió al Barça en un momento de dificultad y creo que ha hecho cosas muy buenas como ganar una Liga y una Supercopa. El reto que tenía delante no era fácil. No se le puede reprochar mucho. Al final, creo que, como culé y entrenador, ha dado lo mejor que tenía y, si al final han decidido que no continúe, pues será una decisión que tendrán que afrontar pero yo creo que Xavi lo ha dado todo.

"He sido muy feliz fuera del Barça"

P: Está muy arraigada en nuestra sociedad la palabra fracaso. Cuando un canterano no triunfa en el primer equipo del Barça ya parece que haya fracasado. Sin embargo, por su trayectoria, ¿hay vida más allá del Barça?

R: Sí, sin duda. Yo cuando salí del Barça fue un momento de crisis porque cuando eres pequeño sueñas con estar algún día ahí en el Camp Nou, pero bueno te vas planteando otros objetivos. En mi caso fue intentar llegar a Primera División y la verdad es que he sido muy feliz fuera del Barça. Salir de la Masia te hace salir de la burbuja y te ayuda como futbolista. Estoy muy orgulloso de mi carrera.

P: ¿Cree que en el Barça hubiera podido llegar hasta aquí?

R: El Barça es de los mejores equipos del mundo y es súper complicado jugar. Es más, los jugadores que salen de la Masia con 18, 19 o 20 años y tienen la capacidad de jugar en el Camp Nou y mentalmente poder absorber esa presión, yo lo admiro mucho. Seguramente yo con esa edad no hubiera podido. Ahora decir si estoy preparado o no, no tiene mucho sentido. No sería realista.

P: ¿Un sueño que le quede por cumplir en el fútbol?

R: Seguir disfrutando del Leganés al máximo, lo siento como mi casa, como mi familia. Quiero disfrutar del equipo en Primera División y a ver si podemos llegar al Nou Camp Nou. Quiero disfrutar como hasta ahora, seguir contento y feliz.