El 'enganchón' de Simeone al ser preguntado por Baena: "Me tomas por tonto"

El Atlético de Madrid visita al Alavés con el tercer puesto todavía en juego. Los rojiblancos, que pudieron reencontrarse con mejores sensaciones en el último partido ante el Rayo Vallecano, quieren mantener el ritmo competitivo a poco más de un mes de que arranque el Mundial de Clubes.

Como es habitual el día anterior de partido, Simeone acudió a la rueda de prensa, donde dejó una divertida respuesta cuando fue preguntado por Álex Baena. El centrocampista del Villarreal es uno de los objetivos del Atlético de Madrid para el próximo verano, con la intención de mejorar una posición en la que ningún jugador ha podido consolidarse.

Un periodista le lanzó una pregunta 'pícara' para Simeone: "Le quería preguntar por Baena. Sé que nunca habla de jugadores que no estén en su plantilla. No le voy a preguntar si le gustaría que estuviese la temporada que viene o si tendría sitio en el once de Simeone, simplemente, como hombre de fútbol que es, preguntarle si le gusta este jugador y por qué".

Álex Baena, una de las prioridades del Atlético de Madrid / X

El técnico argentino, sonriente, no esquivó el tema: "Me haces una pregunta comprometida, porque me preguntas de un jugador que venga o no venga y me preguntas que te diga cómo es como jugador. Entonces, me tomas de tonto (se expresa con una sonrisa). Me entiendes lo que digo. Me haces una pregunta con dualidad: no hables del jugador que si juega o no juega en tu equipo, pero cómo juega…".

La respuesta de Simeone no se quedó ahí. "Si digo 'juega espectacular, me encanta cómo juega, es un jugador importante para la selección española'… vas a decir que ‘El Cholo’ lo quiere. Y si digo 'es un tronco, juega mal', vas a decir que ‘El Cholo’ no le quiere. Entonces, es un gran jugador de fútbol, obvio".

"El Alavés viene haciendo muy bien en las últimas jornadas, con buen ritmo de juego, un entrenador con las ideas claras, como en todos sus equipos. Es un Alavés valiente, que tiene necesidades. Nosotros también las tenemos, y queremos llevar el partido a donde creemos que podemos hacer daño", comentaba sobre su rival este fin de semana.

Un rival con mucho en juego

El Atleti afronta un partido duro ante un rival que se juega mucho. El Alavés, actualmente en zona de permanencia, está solo dos puntos por encima de Las Palmas y cuatro puntos por encima del Leganés. Puntuar esta jornada sería un paso de gigante hacia la salvación, teniendo en cuenta que una victoria del conjunto canario los situaría en los puestos de descenso.

En la primera vuelta, los de Simeone se impusieron con mucho sufrimiento a los vascos. De hecho, el Alavés iba por delante en el marcador a falta de quince minutos para el pitido final, pero los goles de Griezmann de penalti y de Sorloth en el minuto 86 dieron la vuelta al marcador.