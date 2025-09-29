Enganchón entre los responsables del VAR: "Demuestras ser algo ‘pelota’ con tus nuevos jefes”

El arbitraje español nunca deja de estar en el punto de mira. Esta vez, sin embargo, no fue noticia por cualquier acción polémica ocurrida en los terrenos de juego, sino por un enganchón entre el antiguo y el actual responsable del VAR, Carlos Clos Gómez y Eduardo Prieto Iglesias, respectivamente, en la red social 'LinkedIn.

Una publicación del máximo responsable del videoarbitraje en la que subrayaba la meritocracia promovida por la actual cúpula del CTA, en la que se refería al ascenso - con el curso empezado - de David Gálvez Rascón como colegiado de VAR de Segunda a Primera División, desató la respuesta de un molesto Clos Gómez.

"Hay momentos que marcan un antes y un después, instantes en los que el esfuerzo de años parece encontrar eco en un reconocimiento inesperado, porque no se creía posible", escribió Eduardo Prieto. "Tú sabes perfectamente que la idea de especialización de los Vares profesionales en una sola categoría que no discriminara entre los dos niveles existentes fue del equipo directivo anterior. Tú solo la has heredado y la has puesto en práctica, así que cambios desde los cimientos pocos, al menos por ahora", replicó su predecesor.

"Y sobre todo amigo Eduardo, ¿cómo subisteis tú y tus compañeros a Primera División? ¿No había meritocracia? No te faltes al respeto. Tú, que promocionaste muchas veces de categoría y descendiste otras, ¿cómo se os valoró? ¿O eres de los mediocres que subían por sus méritos y era el anterior CTA quien injustamente les bajaba?", añadió Carlos Clos en tono irónico hacia la figura de Eduardo Prieto.

Publicación íntegra de Eduardo Prieto Iglesias

"Escribiendo un nuevo capítulo en el Arbitraje Español.

Hay momentos que marcan un antes y un después, instantes en los que el esfuerzo de años parece encontrar eco en un reconocimiento inesperado, porque no se creía posible. Son esos gestos que recuerdan que la constancia nunca pasa desapercibida y que la excelencia, tarde o temprano, acaba iluminando el camino.

Estamos siendo testigos de un cambio que trasciende lo deportivo y que inspira a cualquier persona que cree en el valor del mérito y en la justicia de que cada paso adelante se gane con trabajo. Es una historia que conecta con todos los que saben que nada verdadero se consigue de la noche a la mañana.

Como hemos dicho antes, no se trata solo de deporte ni de decisiones puntuales, es la construcción de un modelo que inspira y que demuestra que la preparación, el compromiso y la pasión siempre tienen un lugar donde florecer.

Descubre en este artículo cómo una revolución silenciosa está transformando el arbitraje, con un mensaje que va mucho más allá del fútbol: el futuro pertenece a quienes ponen alma y corazón en todo lo que hacen".

Publicación íntegra de Carlos Clos Gómez

"Querido Eduardo Prieto Iglesias.

Tú sabes perfectamente que la idea de especialización de los Vares profesionales en una sola categoría que no discriminara entre los dos niveles existentes fue del equipo directivo anterior.

Tú solo la has heredado y la has puesto en práctica, así que cambios desde los cimientos pocos, al menos por ahora.

Por otro lado hablar de una meritocracia basada en criterios objetivos y subjetivos no varía en nada lo hecho hasta ahora y tú que has estado en la Comisión Tecnica la temporada pasada lo sabes perfectamente.

O David Gálvez ha actuado en Primera División porque la Inteligencia Artificial lo ha decidido en base a una evaluación objetiva de sus decisiones?

Y sobre todo amigo Eduardo, como subisteis tú y tus compañeros a Primera División?

No había meritocracia? No te faltes al respeto.

Tú que promocionaste muchas veces de categoría y descendiste otras, còmo se os valoró?

O eres de los mediocres que subían por sus meritos y era el anterior CTA quien injustamente les bajaba?

Compañero, para alabar a una nueva dirección no hace falta que menosprecies lo anterior, primero porque eres profundamente injusto y segundo porque demuestras ser algo “pelota” con tus nuevos “jefes”.