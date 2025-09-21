Crece la tensión entre Julián Álvarez y Simeone: "Siempre a mí"

No está siendo el inicio de temporada esperado para Julián Álvarez. Sin el acierto que sí tuvo el curso pasado con el Atlético de Madrid, el argentino está viviendo la cara más amarga en este inicio de Liga con actuaciones fuera de su categoría, la última en Son Moix contra el Mallorca.

El delantero argentino volvía este domingo a la convocatoria después de superar unas molestias que lo habían dejado fuera del partido de Champions en Anfield contra el Liverpool. A pesar de no estar en su plenitud física, la estrella colchonero entró en el once titular como principal referencia ofensiva de los colchoneros en ataque. Y no tardó en dejar su sello.

Una tarde de pesadilla en Son Moix

Julián estuvo a punto de abrir su cuenta goleadora en Son Moix nada más empezar el partido desde los once metros; el Atlético acosó al Mallorca hasta conseguir una pena máxima por manos de Raíllo. El ariete tomó la responsabilidad de tomar el lanzamiento, aunque la estirada de Leo Román evitó el tanto del argentino en los primeros minutos.

Lo siguió intentando el delantero, aunque se encontró una y otra vez con el portero bermellón. Su oportunidad se terminó en el minuto 62', cuando Simeone decidió mandar al banquillo a su estrella en sustitución de Sorloth. "Entendía que necesitábamos a Sorloth para provocar alguna situación profunda en el área", explicó el técnico después del partido, aclarando que su cambio no fue por ningún aspecto físico.

La reacción de Julián Álvarez al ser sustituido 😶#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/3a3VEbKwFT — DAZN España (@DAZN_ES) September 21, 2025

Ya en el banquillo, la cara del argentino fue todo un poema. Insatisfecho con su actuación, pero también con el cambio, Julián se mostró contrariado ante las cámaras de DAZN. "Siempre a mí", espetó el argentino, que suele ser uno de los candidatos a cambios de Simeone en el partido.

El argentino espera poder cambiar su dinámica este miércoles contra el Rayo Vallecano en el Metropolitano. El Atlético de Madrid necesita los tres puntos para poder seguir escalando en la clasificación después del pobre inicio liguero de los colchoneros.