¿Cuándo empieza la temporada de LaLiga EA Sports 2026-27? Fechas y horarios de la jornada 1

LaLiga EA Sports 2026-27 está a punto de dar el pistoletazo de salida. Después de unos meses de descanso con la disputa del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de por medio, es hora de que el campeonato liguero vuelva al foco principal para un nuevo curso plagado de emociones y sorpresas.

Los 20 equipos de la máxima categoría española parten todos con sus objetivos y ambiciones y con el FC Barcelona como defensor del título. Son dos los campeonatos de Liga consecutivos que lleva el conjunto azulgrana a las órdenes de Hansi Flick, aunque revalidar el título por tercera vez será realmente complicado viendo los refuerzos de Real Madrid y Atlético de Madrid durante el verano.

El delantero del Barcelona Lamine Yamal reacciona durante un partido de LaLiga EA Sports / Chema Moya / EFE

El inicio de LaLiga llega menos de un mes después de la final del Mundial, una circunstancia que condicionará especialmente a los equipos con más internacionales de cara a la pretemporada. En un calendario especialmente cargado para los grandes clubes, será especialmente complicada la gestión de minutos tras el desgaste del Mundial, al que se sumarán las competiciones europeas, la Copa del Rey, la Supercopa y los parones internacionales.

¿Cuándo empieza LaLiga EA Sports 2026-27?

LaLiga EA Sports 2026-27 comienza el fin de semana del 15 y 16 de agosto. La primera jornada arrancará el sábado 15 de agosto con el Deportivo Alavés - Getafe a las 19:30 horas (CEST) y la cerrará el lunes 17 de agosto el Deportivo de la Coruña - Elche a las 21:00 horas (CEST).

Noticias relacionadas

Sábado 15 de agosto 19:30 horas: Deportivo Alavés - Getafe CF

Deportivo Alavés - Getafe CF 21:30 horas: Sevilla FC - Rayo Vallecano Domingo 16 de agosto 17:00 horas: Racing de Santander - Villarreal CF

Racing de Santander - Villarreal CF 19:00 horas: Espanyol - Levante UD

Espanyol - Levante UD 21:30 horas: Celta - Osasuna Lunes 17 de agosto 21:00 horas: Deportivo de La Coruña - Elche CF

Es necesario recordar que, debido a la disputa de las rondas finales del Mundial 2026, hasta cuatro partidos deberán ser aplazados y disputados en otros horarios. Entre los encuentros desplazados está el Atlético de Madrid - Málaga CF que se disputará el miércoles 19 de agosto a las 21:00 horas (CEST), el Valencia CF - Real Betis el martes 25 de agosto a las 21:00 horas (CEST), el Real Madrid - Real Sociedad el miércoles 26 de agosto a las 21:00 horas (CEST) y el FC Barcelona - Athletic Club el jueves 27 de agosto a las 21:00 horas (CEST).