Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ferran TorresJulián ÁlvarezOyarzabalRodriJordi PesquerEuropeo de natación 2026 hoyPrograma Europeo Atletismo hoyFuneral Jorge MessiLaporteLamine YamalMercado de fichajesCuándo juega JódarBarcelona GamperEdurne PasabánVanesa LorenzoGonzalo BernardosAbuela Ferran TorresDorian YatesCañizaresJoan PradellsCasa Lamine YamalDieta PedriFichajes BarçaFichajes Real MadridPS StoreOutdoor
instagramlinkedin

LALIGA EA SPORTS

¿Cuándo empieza la temporada de LaLiga EA Sports 2026-27? Fechas y horarios de la jornada 1

La competición arrancará menos de un mes después de la final del Mundial 2026 y estará condicionada por el calendario internacional y la carga de partidos

El balón con el que se jugará LaLiga en la temporada 26/27.

El balón con el que se jugará LaLiga en la temporada 26/27. / LaLiga

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Alguer Tulleuda Bonifacio

Alguer Tulleuda Bonifacio

Barcelona

LaLiga EA Sports 2026-27 está a punto de dar el pistoletazo de salida. Después de unos meses de descanso con la disputa del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de por medio, es hora de que el campeonato liguero vuelva al foco principal para un nuevo curso plagado de emociones y sorpresas.

Los 20 equipos de la máxima categoría española parten todos con sus objetivos y ambiciones y con el FC Barcelona como defensor del título. Son dos los campeonatos de Liga consecutivos que lleva el conjunto azulgrana a las órdenes de Hansi Flick, aunque revalidar el título por tercera vez será realmente complicado viendo los refuerzos de Real Madrid y Atlético de Madrid durante el verano.

El delantero del Barcelona Lamine Yamal reacciona durante el partido dela jornada 30 de LaLiga EA Sports

El delantero del Barcelona Lamine Yamal reacciona durante un partido de LaLiga EA Sports / Chema Moya / EFE

El inicio de LaLiga llega menos de un mes después de la final del Mundial, una circunstancia que condicionará especialmente a los equipos con más internacionales de cara a la pretemporada. En un calendario especialmente cargado para los grandes clubes, será especialmente complicada la gestión de minutos tras el desgaste del Mundial, al que se sumarán las competiciones europeas, la Copa del Rey, la Supercopa y los parones internacionales.

¿Cuándo empieza LaLiga EA Sports 2026-27?

LaLiga EA Sports 2026-27 comienza el fin de semana del 15 y 16 de agosto. La primera jornada arrancará el sábado 15 de agosto con el Deportivo Alavés - Getafe a las 19:30 horas (CEST) y la cerrará el lunes 17 de agosto el Deportivo de la Coruña - Elche a las 21:00 horas (CEST).

Noticias relacionadas

Sábado 15 de agosto

  • 19:30 horas: Deportivo Alavés - Getafe CF
  • 21:30 horas: Sevilla FC - Rayo Vallecano

Domingo 16 de agosto

  • 17:00 horas: Racing de Santander - Villarreal CF
  • 19:00 horas: Espanyol - Levante UD
  • 21:30 horas: Celta - Osasuna

Lunes 17 de agosto

  • 21:00 horas: Deportivo de La Coruña - Elche CF

Es necesario recordar que, debido a la disputa de las rondas finales del Mundial 2026, hasta cuatro partidos deberán ser aplazados y disputados en otros horarios. Entre los encuentros desplazados está el Atlético de Madrid - Málaga CF que se disputará el miércoles 19 de agosto a las 21:00 horas (CEST), el Valencia CF - Real Betis el martes 25 de agosto a las 21:00 horas (CEST), el Real Madrid - Real Sociedad el miércoles 26 de agosto a las 21:00 horas (CEST) y el FC Barcelona - Athletic Club el jueves 27 de agosto a las 21:00 horas (CEST).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL