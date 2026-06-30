¿Cuándo empieza la temporada de LaLiga EA Sports 2026-27 tras el Mundial?

LaLiga EA Sports 2026-27 ya empieza a tomar forma. Una vez termine el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, el campeonato español se preparará para el inicio de un nuevo curso donde el FC Barcelona buscará salir campeón por tercera vez consecutiva después de los dos títulos logrados a las órdenes de Hansi Flick.

El calendario oficial se dará a conocer este martes 30 de junio, en un acto en el que también se presentarán los calendarios de LaLiga Hypermotion, Primera RFEF, Segunda RFEF y Liga F. Será entonces cuando los clubes conozcan el orden de las 38 jornadas, la fecha exacta de sus primeros partidos, los Clásicos, los derbis y los duelos clave de la temporada.

Hansi Flick celebra el título de Liga a la finalización del encuentro correspondiente a la jornada 35 de LaLiga / Enric Fontcuberta / EFE

En esta edición, la gran particularidad es que el inicio del campeonato llega tras la disputa del Mundial 2026. La Copa del Mundo finalizará el 19 de julio, con la disputa de la final, y LaLiga arrancará apenas unas semanas después. Sin apenas descanso para los futbolista, eso obligará a los clubes a gestionar con especial cuidado las vacaciones, la pretemporada y la vuelta al trabajo de aquellos futbolistas que lleguen lejos con sus selecciones.

Cuándo empieza LaLiga EA Sports 2026-27: fechas y calendario

LaLiga EA Sports 2026-27 comenzará el fin de semana del 15 y 16 de agosto. La primera jornada podría arrancar incluso el viernes 14 de agosto, en función de la distribución definitiva de los partidos y los horarios televisivos. El campeonato volverá a ser asimétrico, por lo que la segunda vuelta no repetirá el mismo orden de partidos que la primera.

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El inicio llegará menos de un mes después de la final del Mundial, una circunstancia que condicionará especialmente a los equipos con más internacionales de cara a la pretemporada. En un calendario especialmente cargado para los grandes clubes, será especialmente complicada la gestión de minutos tras el desgaste del Mundial, al que se sumarán las competiciones europeas, la Copa del Rey, la Supercopa y los parones internacionales.