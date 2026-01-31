La emotiva campaña de LaLiga: el fútbol, un vínculo generacional único

LaLiga ha dado un paso más allá del terreno de juego para conectar con sus aficionados a través de un potente ejercicio de memoria, emoción y tradición familiar con el lanzamiento de su nueva emotiva campaña “42 legados, 42 formas de ganar”.

La idea parte de un concepto muy identitario de la cultura futbolística española: la pasión por el fútbol se hereda. Ese vínculo intangible, cargado de recuerdos y vivencias compartidas, se transmite de generación en generación, convirtiéndose en una tradición sólida y única.

La campaña, creada junto a la agencia creativa El Ruso de Rocky, rinde homenaje precisamente a esa fuerza emocional que une a padres, hijos y abuelos en torno al fútbol. El spot central, dirigido por Gabe Ibáñez y producido por Bambina Films, narra de forma entrañable ese relato cotidiano: los caminos hacia el estadio, las paradas en el bar de toda la vida, los cánticos desde la grada, los pequeños gestos que se repiten cada dos semanas… pequeños instantes que se mantienen año tras año y que, al final, son mucho más que costumbres, son patrimonio emocional familiar.

"La vida es eso que pasa entre que tu padre te lleva al estadio y lo llevas tú a él”, resume con ternura el corazón de la campaña, mostrando cómo el fútbol va más allá de lo deportivo para convertirse en un vínculo afectivo duradero. Pero “42 legados, 42 formas de ganar” no se queda en un solo spot. LaLiga ha diseñado una estrategia 360º que se desplegará durante toda la segunda mitad de la temporada e incluirá acciones en estadios, contenidos en redes sociales y colaboraciones con los 42 clubes que conforman LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion.

Una de las primeras muestras de la campaña fue ver a jugadores saltar al campo cogidos de la mano de sus padres, madres u otros familiares que les transmitieron su pasión por el fútbol de pequeños, reforzando el mensaje central de la campaña con un gesto visual cargado de simbolismo y con el que puede empatizar muchísima gente. Además, LaLiga ha invitado a los aficionados a compartir sus propias historias familiares en redes sociales bajo el hashtag #42LEGADOSLALIGA.