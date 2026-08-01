El emergente central brasileño por el que suspira media Liga

Jonathan Jesus se ha consolidado en este 2026 como uno de los mejores centrales del Brasileirão y del fútbol sudamericano. Y solo tiene 22 años. Juega en el Cruzeiro, que dirige ahora el portugués Artur Jorge (el mismo que ganó la Copa Libertadores y el Brasileirão en 2024 con el Botafogo), y conforma, junto al veterano Fabrício Bruno, una de las 'duplas' de centrales más fiables del continente.

La evolución de Jonathan Jesus es palpable. Es un central muy físico (mide 1,87 m), que intimida al corte, fiable, con personalidad en la salida de balón y que tiene mucho camino aún por recorrer. Aunque es diestro, actúa normalmente en el perfil izquierdo de la zaga.

La Seleção en el punto de vista

No sería ninguna sorpresa que Carlo Ancelotti, que buscará un golpe de efecto en la fecha FIFA de septiembre-octubre, lo llamara para incluirlo en su plan renove, tras el fiasco histórico de la Seleção en el Mundial 2026, donde cayó en octavos ante Noruega (1-2). El técnico italiano, que tiene contrato hasta después del Mundial 2030, ya ha anunciado que probará a futbolistas jóvenes para la doble cita con Australia y, en un tercer amistoso, contra India.

Las buenas actuaciones de Jonathan Jesus, que cumple su segunda temporada en el Cruzeiro, al que llegó procedente del Ceará, tanto en las competiciones domésticas como en la siempre exigente Copa Libertadores, no han pasado desapercibidas para los scouts europeos que peinan el mercado sudamericano.

Y, en las últimas semanas, según han relatado varios medios brasileños, hasta tres equipos de LaLiga han realizado diferentes movimientos para interesarse por su contratación. Son el Real Betis, la Real Sociedad y, el último en aparecer en escena, el Valencia.

Jonathan Jesus es un central con unas buenas condiciones técnicas y físicas / Gustavo Aleixo

Es, sin lugar a dudas, un central que tiene las condiciones técnicas para adaptarse al fútbol español. Su traspaso podría realizarse en una horquilla de entre 10 y 15 millones de euros, aunque, si aparece algún equipo de la Premier League, la operación puede encarecerse.

Su salida encallada

De momento, el Cruzeiro se muestra receloso a la hora de desprenderse de su principal activo. Aunque la entidad de Belo Horizonte cuenta con la inversión masiva de su propietario, el magnate supermercadista Pedro Lourenço, no ha tenido ningún problema en desprenderse de dos futbolistas con mucho mercado en la presente ventana.

Se trata de la pareja de laterales izquierdos: el internacional Kaiki Bruno, a quien relacionaron con el Barça y muchos ya querían ver en este Mundial, que se ha ido al Como de Cesc Fàbregas cedido con una opción de compra obligatoria de 14 millones de euros; y el interesantísimo Kauã Prates, que dará el salto al Borussia Dortmund este mes, cuando cumpla los 18 años, tras ser traspasado por 7 millones de euros.

Dependiendo del resultado de la eliminatoria de octavos de final de la Copa Libertadores ante el Flamengo, que se disputa entre el 12 y el 19 de agosto, la salida de Jonathan Jesus podría precipitarse.