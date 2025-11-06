Elche - Real Sociedad: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Elche y Real Sociedad se enfrentan este viernes 7 de noviembre en el Martínez Valero en el partido de la Jornada 12 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Elche - Real Sociedad y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Eder Sarabia llegará a la disputa luego de haber perdido contra el Barcelona (3-1), perdido contra el Espanyol (1-0), empatado con el Athletic Club (0-0) y perdido contra el Deportivo Alavés (3-1), por lo que se ubica en el noveno lugar de la tabla con 14 puntos y -1 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Sergio Francisco registraron una victoria sobre el Athletic Club (3-2), una victoria sobre el Sevilla (2-1), un empate con el Celta de Vigo (1-1) y una derrota ante el Rayo Vallecano (1-0), de manera que están en el puesto número 14 con 12 puntos y -3 en el diferencial de goles.

HORARIO DEL ELCHE - REAL SOCIEDAD DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Elche y Real Sociedad, correspondiente a la Jornada 12 de LaLiga EA Sports, se disputa este viernes 7 de noviembre a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL ELCHE - REAL SOCIEDAD DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Elche y Real Sociedad se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

