Elche - Rayo Vallecano: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Elche y Rayo Vallecano se enfrentan este domingo 21 de diciembre en el Martínez Valero en el partido de la Jornada 17 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Elche - Rayo Vallecano y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Eder Sarabia llegará a la disputa luego de haber perdido contra el Mallorca (3-1), derrotado al Girona (3-0), perdido contra el Getafe (1-0) y empatado con el Real Madrid (2-2), por lo que se ubica en el decimoprimer lugar de la tabla con 19 puntos y -1 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Íñigo Pérez registraron un empate con el Betis (0-0), una derrota ante el Espanyol (1-0), un empate con el Valencia (1-1) y un empate con el Oviedo (0-0), de manera que están en el puesto número 13 con 18 puntos y -3 en el diferencial de goles.

HORARIO DEL ELCHE - RAYO VALLECANO DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Elche y Rayo Vallecano, correspondiente a la Jornada 17 de LaLiga EA Sports, se disputa este domingo 21 de diciembre a las 18:30 (CET) en España.

DÓNDE VER EL ELCHE - RAYO VALLECANO DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Elche y Rayo Vallecano se podrá ver en directo y online a través de Movistar LaLiga.

También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.