Elche - Osasuna: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Elche y Osasuna se enfrentan hoy viernes 13 de febrero en el Martínez Valero en el partido de la Jornada 24 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Elche - Osasuna y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Eder Sarabia llegará a la disputa luego de haber perdido contra la Real Sociedad (3-1), perdido contra el Barcelona (3-1), perdido contra el Levante (3-2) y empatado con el Sevilla (2-2), por lo que se ubica en el decimoquinto lugar de la tabla con 24 puntos y -4 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Alessio Lisci registraron una victoria sobre el Celta de Vigo (2-1), un empate con el Villarreal (2-2), una victoria sobre el Rayo Vallecano (3-1) y una victoria sobre el Oviedo (3-2), de manera que están en el puesto número 9 con 29 puntos y +0 en el diferencial de goles.

HORARIO DEL ELCHE - OSASUNA DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Elche y Osasuna, correspondiente a la Jornada 24 de LaLiga EA Sports, se disputa hoy viernes 13 de febrero a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL ELCHE - OSASUNA DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Elche y Osasuna se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.