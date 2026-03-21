Elche - Mallorca: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Elche y Mallorca se enfrentan hoy sábado 21 de marzo en el Martínez Valero en el partido de la Jornada 29 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Elche - Mallorca y dónde ver el partido en España.

En este sentido, los dirigidos por Eder Sarabia se encuentran en la zona de descenso de cara a esta nueva disputa liguera, con 11 partidos al hilo sin lograr sumar una victoria, entre las que se incluye su más reciente derrota por goleada ante el Real Madrid, causando así el peor momento de los ilicitanos desde que el entrenador vasco asumió la dirección.

Sin embargo, Sarabia cree que el equipo está "completamente capacitado" para revertir la situación, mientras que Josan aseguró: "Nos vienen ahora varios partidos ante rivales directos, de nuestra liga. El equipo ya ha demostrado que está capacitado para sacarlos adelante porque lo hemos demostrado".

Por su lado, el conjunto de Martín Demichelis no se encuentra en unas tesituras muy diferentes, ya que solo un par de puntos los separan de los puestos rojos. No obstante, vienen de vencer al Espanyol en casa, lo cual les ha permitido mantenerse fuera de la zona de descenso y seguir luchando con ventaja de cara a mantener la categoría.

Además, se trata de los primeros tres puntos que el entrenador argentino suma al mando de la escuadra bermellón, lo cual supone un embrión anímico adicional. “Feliz por el grupo. Era difícil desde lo emocional. Entre todos sacamos el partido. Era mi primer partido aquí y la necesidad era grande”, compartió tras la victoria contra los periquitos.

HORARIO DEL ELCHE - MALLORCA DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Elche y Mallorca, correspondiente a la Jornada 29 de LaLiga EA Sports, se disputa hoy sábado 21 de marzo a las 14:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL ELCHE - MALLORCA DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Elche y Mallorca se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

Noticias relacionadas

También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.