Elche - Deportivo Alavés: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Elche y Deportivo Alavés se enfrentan hoy sábado 9 de mayo en el Martínez Valero en el partido de la Jornada 35 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Elche - Deportivo Alavés y dónde ver el partido en España.

En este sentido, el conjunto de Eder Sarabia, pese a perder en la fecha pasada contra el Celta de Vigo, aún se mantiene fuera de la zona de descenso, con dos puntos que lo separan del puesto rojo más cercano, detentado por el propio Deportivo Alavés.

Si bien los celtistas rompieron con la acumulación de conquistas seguidas de los ilicitanos en LaLiga, el impacto positivo de tal racha se mantiene palpable en la tabla; una relativa comodidad que les motivará a extender la retahíla de encuentros invictos que el equipo franjiverde suma en casa (tres victorias, dos empates).

De igual forma, los de Quique Sánchez Flores llegan en una posición menos privilegiada al estar ubicados en el puesto número 18, cortesía de una reciente derrota ante el Athletic Club que volvió a poner de manifiesto la realidad albiazul: solo han sumado dos victorias en sus últimos 12 partidos ligueros.

Sus enfrentamientos históricos, por otra parte, tienen una ligera decantación hacia el Alavés, con cinco victorias sobre cuatro derrotas y un único empate, pero la clave puede que esté en el rendimiento de los visitantes fuera de casa, siendo que solo han tenido la capacidad de ganar dos encuentros este año (Espanyol y Celta de Vigo) fuera del Mendizorroza.

HORARIO DEL ELCHE - DEPORTIVO ALAVÉS DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Elche y Deportivo Alavés, correspondiente a la Jornada 35 de LaLiga EA Sports, se disputa hoy sábado 9 de mayo a las 14:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL ELCHE - DEPORTIVO ALAVÉS DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Elche y Deportivo Alavés se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

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