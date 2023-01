El Elche busca un acto de fe ante un Celta necesitado

El farolillo rojo de LaLiga necesita sumar su primera victoria de la temporada cuanto antes Ambos conjunto vienen de caer eliminados de la Copa del Rey contra pronóstico

El Elche, colista de la competición y único equipo que aún no ha logrado la victoria esta temporada, apura sus opciones de engancharse a la lucha por la permanencia ante un Celta de Vigo necesitado y obligado también a ganar, ya que se encuentra al límite de la zona de descenso.

El equipo ilicitano, situado a nueve puntos del Celta, asume que todo lo que no sea ganar y reducir la diferencia con la zona de permanencia será un golpe casi definitivo en sus opciones, mientras que para el conjunto gallego, que aún no ha ganado desde la llegada de su nuevo entrenador, la visita al Martínez Valero es una oportunidad ideal para liquidar a un rival directo y alejarse del peligro.

El duelo llega, además, marcado por la eliminación de ambos equipos esta semana en la Copa del Rey y pone bajo el foco efecto revulsivo de Pablo Machín y de Carlos Carvalhal, entrenadores de Elche y Celta, respectivamente, cuya llegada no se ha transformado en buenos resultados.

El Elche llega al partido muy tocado tras la mala imagen ofrecida en Ceuta en la Copa, con varias bajas importantes y con el ambiente enrarecido por la ausencia de los refuerzos demandados por el técnico.

Machín no podrá contar con los sancionados Domingos Quina y Gonzalo Verdú, mientras que John Chetauya, Nico Fernández, Josan y Álex Collado serán baja por lesión. La principal duda es el regreso de Pol Lirola, ya recuperado de los problemas musculares, aunque el técnico esperará al último momento para decidir si cuenta con él.

El que sí estará de nuevo con el equipo es Gerard Gumbau tras cumplir sanción ante el Atlético, mientras que el lateral argentino Lautaro Blanco, refuerzo de la entidad en el mercado de invierno, puede tener sus primeros minutos en la Liga tras haber debutado de forma oficial el martes en la Copa.

El entrenador, que debuta en partido oficial ante su afición, mantendrá su habitual sistema 1-3-5-2, con Roger Martí y Lucas Boyé como amenazas ofensivas.

El Celta visita este viernes al colista Elche, único equipo que todavía no ha ganado en LaLiga, sin apenas margen de error, con rotaciones respecto al once de la Copa y en busca de un triunfo esencial para no alargar la crisis deportiva en la que se encuentra inmerso.

Apeado de la Copa del Rey por el Espanyol, el conjunto vigués se ha quedado con la permanencia en la máxima categoría como único objetivo en la temporada de su Centenario. La derrota en dieciseisavos de final ha supuesto un nuevo mazazo para el celtismo, condenado a sufrir un año más.

El equipo gallego es incapaz de sostener su buen juego durante todo un partido. Quedó claro en los dos partidos tras el Mundial de Qatar 2022. La llegada de Carvalhal no ha servido para solucionar las graves carencias defensivas del equipo a balón parado, ni tampoco su preocupante dependencia goleadora de Iago Aspas.

El sustituto de Coudet sigue sin conocer la victoria en Liga. Dos empates -Rayo y Sevilla- y una derrota –frente a Osasuna en su debut- son su balance antes de visitar el Martínez Valero, donde el Elche ha sumado dos de los cuatro puntos que lleva hasta el momento. Un nuevo tropiezo en tierras alicantinas complicaría el futuro del Celta en la élite.

El técnico portugués medita volver a la línea de tres centrales y dos carrileros que tan buen rendimiento le dio en el primer tiempo del partido contra el Sevilla. Óscar Mingueza, Hugo Mallo y Javi Galán recuperarían, por tanto, su puesto en el once tras descansar en Cornellá.

Por delante, la duda está en si da continuidad al peruano Renato Tapia o sitúa a Beltrán por detrás de Gabri Veiga y Cervi, sin descartar que repita con Óscar Rodríguez en la medular. En ataque, Iago Aspas y el noruego Larsen, pese a que sigue sin estrenarse como goleador en el campeonato español, parecen fijos.

POSIBLES ALINEACIONES

Elche: Edgar Badía; Palacios, Bigas, Diego González; Morente o Lirola, Mascarell, Gumbau, Fidel, Clerc; Roger Martí, Lucas Boyé.

Celta de Vigo: Marchesín; Hugo Mallo, Aidoo, Mingueza, Unai, Javi Galán; Tapia o Beltrán, Gabri Veiga, Cervi; Aspas, Larsen.

Árbitro: Ortiz Arias (madrileño).

Estadio: Martínez Valero.

Hora: 18:30

.