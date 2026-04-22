Elche - Atlético de Madrid: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Elche y Atlético de Madrid se enfrentan hoy miércoles 22 de abril en el Martínez Valero en el partido de la Jornada 33 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Elche - Atlético de Madrid y dónde ver el partido en España.

En este sentido, los colchoneros vienen de caer en la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad, situación que ha amargado su también reciente clasificación hacia las semifinales de la Champions League, donde esperan batir al Arsenal con el objetivo de acercarse a uno de los pocos trofeos que se han escapado al proyecto de Diego Simeone.

Sin embargo, el conjunto llegará al partido con numerosas bajas, incluyendo ausencias como Lookman y Sorloth, lo cual puede dificultar la capacidad del Atlético de anotar goles y, por lo tanto, revertir la mala racha que acumula como visitante en sus últimos partidos: cuatro derrotas en sus más recientes cinco disputas entre Copa del Rey, Champions y LaLiga.

Por otra parte, los de Eder Sarabia se presentan todavía sumidos en la zona de descenso, lo cual les impone una presión adicional por tener que buscar la victoria sí o sí en aras de, en caso de que equipos como el Deportivo Alavés, el Sevilla o el Mallorca caigan, poder zafarse de los puestos rojos de la tabla.

Sin embargo, les acompañan las estadísticas en casa, habiendo sumado dos victorias consecutivas tras dos empates al hilo para registrar cerca de tres meses sin caer dentro del Martínez Valero, lo cual motiva a la plantilla a continuar luchando para dejar de caer en la clasificación y poder mantener la categoría.

HORARIO DEL ELCHE - ATLÉTICO DE MADRID DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Elche y Atlético de Madrid, correspondiente a la Jornada 33 de LaLiga EA Sports, se disputa hoy miércoles 22 de abril a las 19:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL ELCHE - ATLÉTICO DE MADRID DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Elche y Atlético de Madrid se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

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