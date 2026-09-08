Edu Aguirre sorprende con sus predicciones para LaLiga y señala a un inesperado candidato: "El Valencia"

LaLiga ya ha disputado sus cuatro primeras jornadas y aunque todavía queda mucho por delante, algunos se han atrevido a decir quién creen que ganará los grandes títulos, qué equipo puede sorprender y cuál puede decepcionar.

Uno de ellos ha sido Edu Aguirre, que ha dado sus particulares apuestas en 'El Chiringuito' para esta temporada en y tiene bastante claro quién será el gran dominador. El periodista cree que el Real Madrid ganará LaLiga y la Champions, aunque cambia de favorito cuando le preguntan por la Copa del Rey.

El conjunto blanco comenzó la temporada con tres victorias, pero perdió su primer partido en la cuarta jornada ante el Betis por 1-0, por lo que ahora está por detrás del Barça en la clasificación.

Cuando llega el turno de la Copa del Rey, Aguirre se sale de los nombres habituales y apuesta por el Betis. El conjunto verdiblanco llega a este momento de la temporada después de conseguir una victoria de mucho peso ante el Real Madrid, aunque todavía queda mucho camino por delante para saber hasta dónde puede llegar en la competición copera.

También se ha atrevido con el equipo revelación y aquí vuelve a sorprender con su elección. El periodista confía en el Málaga, que ha regresado a Primera esta temporada, aunque su comienzo no está siendo el esperado, ya que después de cuatro jornadas, el equipo malagueño ocupa puestos de descenso y todavía no ha conseguido ganar, con un empate sin goles ante el Levante en la última jornada.

En el otro lado de sus predicciones aparece el Valencia, al que Edu Aguirre señala como su candidato a ser la decepción de la temporada. Y, de momento, su apuesta no va desencaminada, ya que el conjunto valenciano ha perdido sus cuatro partidos y ocupa la última posición después de recibir un contundente 0-5 ante el Barça.

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VALENCIA SPD VALENCIA-BARCELONA / Eduardo Ripoll / LEV

Para el Balón de Oro, el periodista apuesta por Kylian Mbappé, una elección que también habrá que esperar para comprobar, aunque el delantero sigue siendo una de las grandes estrellas del Real Madrid y uno de los nombres que están llamados a marcar la temporada.