Duras amenazas del presidente de la UD Las Palmas a un periodista: "te escacho la cabeza"

Más de un mes después, la UD Las Palmas levanta el veto hacia el periodista Pablo Checa Ayer, en el programa de 'El Larguero' de la Cadena Ser, Ramírez pidió disculpas

Miguel Ángel Ramírez, presidente y principal accionista de la UD Las Palmas, equipo recién ascendido a Primera División, amenazó al periodista Pablo Checa el día 7 de junio, quien cubre toda la información relativa al equipo canario tanto de fútbol como de baloncesto.

"Me voy a cagar en tu puta madre. Si te veo de frente te escacho (aplasto, según el diccionario de la RAE) la cabeza. Tú eres un hijo de puta y me cago en tu puta madre. Como te vea en el estadio o en Barranco Seco te escacho la cabeza, ¿OK? Cuando te vea te voy a dar una hostia. Porque me sale de los huevos, porque a las mariconas como tú les digo lo que te estoy diciendo: ¡Me cago en tu puta madre! Vete a tomar por culo, contigo no hablo más, subnormal", de esta manera se expresó el presidente hacia Checa por llamada telefónica.

Más de un mes después, Miguel Ángel Ramírez pidió disculpas en el programa de 'El Larguero' de la Cadena Ser. También, Ramírez levantó el veto que tenía el diario 'As' en las instalaciones deportivas del club insular.

El posible motivo del enfado pueden ser unas entrevistas realizadas a la madre de la joven maltratada por el jugador, en ese momento de la UD Las Palmas, Joel Domínguez. Precisamente, el miércoles 19 de julio la entidad canaria rescindía el contrato unilateralmente del jugador por motivos disciplinares.