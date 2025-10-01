La dura reflexión de Iñaki Peña tras su ostracismo en el Barça: “Salir era una cuestión de bienestar personal”

Iñaki Peña salió este verano del Barça tras unos meses complicados a nivel profesional. El alicantino perdió la confianza y la titularidad de Hansi Flick, que apostó por el fichaje del veterano Wojciech Szczęsny, a pesar de llevar unos meses retirado de la competición.

El exazulgrana fue presentado oficialmente como jugador del Elche, a pesar de haber debutado ya con la franjiverde en encuentro liguero frente a Osasuna. Peña no se mordió la lengua cuando le preguntaron por su marcha de la entidad culé y reconoció que fue una cuestión de "bienestar personal" tras haber sufrido un final de temporada muy "difícil".

"Jugué 25 o 26 partidos, pero se te queda una sensación amarga al estar sin jugar los últimos meses”, apuntó el cancerbero, que admitió que escogió la entidad del Martínez Valero tras valorar "los pros y los contras".

El Barça le pidió paciencia

La marcha de Iñaki Peña coincidió con la lesión de larga duración de Marc-André ter Stegen. Posteriormente Joan García también tuvo que pasar por el quirófano por una rotura del menisco interior sufrida durante el partido del Carlos Tatiere frente al Real Oviedo. El alicantino es consciente que podría haber "rascado algún partido más" pero que ya tenía "decidido" salir. "El Barça me pidió que esperara a que inscribieran a los porteros y, obviamente, lo iba a poner fácil porque tengo contrato, pero necesitaba sumar los mayores partidos posibles y tener continuidad, que es lo que ha faltado estos años para dar el salto", aseveró el guardameta.

Elogios a Sarabia

El interés de Eder Sarabia fue decisivo para inclinar la balanza en favor del Elche. El portero había coincidido en el Villarreal y en el Barcelona con el técnico vasco. "Sabe lo que puedo dar y yo lo que quiere de mí. Hablé bastantes veces con él en verano, pero el Barça no me dejaba salir hasta inscribir a los porteros. Pero me dio confianza y me dijo que me esperaban, algo que no hacen todos los clubes”, aseguró Iñaki Peña, quien sabe que tendrá competencia con Dituro por un puesto en el once ilicitano, aunque él ha llegado al club "para jugar y ser importante".