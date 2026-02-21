El dueño del Castellón carga contra LaLiga: "Sugiero explotar opciones de visualización más accesibles y convenientes"

Los derechos televisivos en LaLiga sigue siendo foco de críticas, tanto para aficionados como para integrantes de los equipos de las primeras dos divisiones del fútbol en España.

Esta vez ha sido el turno de Haralabos 'Bob' Voulgaris, dueño del CD Castellón de la Segunda División. El empresario ha acudido a sus redes sociales con la queja a LaLIga de que no podía ver a su equipo fuera de España debido a la complejidad de los paquetes a contratar para ver la categoría de plata del balompié español.

"Soy dueño de un club de LaLiga 2 y pago cuatro suscripciones a DAZN, además de Movistar, Amazon Prime y probablemente alguna otra que se me olvida, solo para que mi familia y yo podamos ver nuestros partidos. Sin embargo, cuando viajo fuera de España o Europa, a menudo me resulta imposible verlos", empieza diciendo el propietario dels 'Orelluts'. "¿Puedo sugerir que, además de centrarse en combatir la piratería, La Liga haga un esfuerzo real y concertado para explorar opciones de visualización internacionales viables, convenientes y totalmente legales?"

En Castellón, líder de LaLiga Hypermotion, está cuajando una de las mejores temporadas de su historia reciente. El greco-canadiense pide que su equipo se pueda ver en todo el mundo.

"Ligas como la MLB, la F1 y la NFL han creado modelos de streaming accesibles a nivel mundial. No hay razón para que el fútbol español no aspire al mismo estándar", comenta Voulgaris citando el post en 'X' de la sentencia de LaLiga sobre la piratería al anunciar las medidas cautelares a diferentes plataformas de VPN.

En este sentido, el exdirectivo de los Dallas Mavericks afirmó que "incluso en España, acceder a LaLiga o LaLiga Hypermotion requiere suscribirse a paquetes más amplios, ya que los derechos se reparten entre plataformas como DAZN y Movistar. Actualmente no existe una opción sencilla e independiente para los aficionados que solo quieren seguir a su equipo o liga".

"En el clima económico actual, la asequibilidad y la flexibilidad son importantes. Si queremos seguir creciendo y combatir la piratería de forma significativa, humildemente sugeriría que explorar opciones de visualización más accesibles y convenientes para los aficionados podría ser un paso importante", concluye.