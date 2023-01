Duelo en la profundidad de la tabla

El Cádiz ha mejorado notablemente tras el parón mundialista, y desde entonces no conoce la derrota El Elche, en cambio, aún no ha celebrado una victoria y cuenta con tan solo 4 puntos en su casillero particular

El Cádiz y el Elche cierran el lunes en el estadio Nuevo Mirandilla la decimoséptima jornada de LaLiga Santander, a la que han llegado en puestos de descenso aunque en situación mucho más crítica para la formación alicantina, colista muy descolgadp que busca un triunfo para no perder la ilusión, mientras que la gaditana aspira también a esos tres puntos que le relanzarían en la tabla.

El conjunto amarillo espera confirmar su buen momento tras el parón por el Mundial de Qatar, ya que ha logrado en las dos últimas jornadas un triunfo y un empate, sin conocer la derrota en este segundo ciclo. Empató a un gol en la jornada de fin de año ante el Almería en duelo andaluz y la semana pasada ganó al Valencia (0-1) a domicilio, en la que ha supuesto la tercera victoria de la temporada y la segunda fuera de casa.

Sergio González, entrenador de los gaditanos, no quiere confianzas frente a un Elche que es colista con el escaso balance de cuatro puntos en dieciséis encuentros, pero, al igual que el Cádiz, quiere comenzar a escalar para escapar de los puestos de descenso.

Los ilicitanos no han ganado todavía ningún partido y los puntos que tienen se ciñen a cuatro empates conseguidos. Este es otro factor que podría hacer pensar al entorno del club gaditano que el partido es fácil, lo que no quiere Sergio González que afecte a sus jugadores.

El Cádiz tiene las bajas por lesión del portero suplente David Gil, de los defensas Joseba Zaldúa, Juan Cala y Víctor Chust y del centrocampista José Mari Martín-Bejarano.

El Elche, por su parte, afronta la visita al Cádiz angustiado por su situación clasificatoria y con la necesidad acuciante de lograr su primer triunfo de la temporada para seguir creyendo que la permanencia es posible.

El equipo ilicitano, único de la competición que aún no sabe lo que es ganar, llega tras enlazar cinco derrotas consecutivas en Liga, su peor racha de siempre en la máxima categoría, en plena remodelación de su línea defensiva y con la esperanza de que el Nuevo Mirandilla marque un punto de inflexión en su temporada.

El técnico del Elche, Pablo Machín, no podrá contar con los lesionados Fede Fernández, John Chetauya, Álex Collado y Josan Ferrández, a los que se una la baja de Pedro Bigas, sancionado tras su expulsión ante el Celta de Vigo.

Las principales novedades son la inclusión de los últimos dos fichajes, José Ángel Carmona, que podría tener su oportunidad como titular, y Lisando Magallán, así como el regreso de Gonzalo Verdú y Domingos Quina tras cumplir sanción federativa, y de Pol Lirola, ya recuperado de sus problemas físicos.

Alineaciones probables

Cádiz: Ledesma; Carcelén, Hernández, Fali, Espino; San Emeterio, Alcaraz; Sobrino, Álex Fernández, Ocampo; Lozano.

Elche: Edgar Badía; Palacios, Carmona, Diego González; Lirola, Gumbau, Mascarell, Pere Milla, Clerc; Roger Martí, Lucas Boyé.

Árbitro: Del Cerro Grande (madrileño).

Estadio: Nuevo Mirandilla.