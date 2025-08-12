Drama en el Sevilla con las inscripciones

El Sevilla, al igual que otros muchos equipos de LaLiga, tiene un problemón a la vista antes del incio del campeonato con las inscripciones. Sobrepasado completamente en el límite de coste de plantilla deportiva (LCPD), el club hispalense se encuentra bloqueado para dar ficha profesional a nueve de sus jugadores que todavía no saben si estarán disponibles para este domingo en el debut liguero contra el Athletic en San Mamés.

Gabriel Suazo, Alfon González, Rubén Vargas, Akor Adams, Álvaro Fernández, Kelechi Iheanacho, Rafa Mir, Januzaj y Joan Jordán son los nueve jugadores que siguen sin estar inscritos con el Sevilla antes del inicio de LaLiga. No solamente se tratan de jugadores que deben ser reinscritos, sino también de fichajes importantes con los que Matías Almeyda cuenta para poder tener un equipo competitivo desde el principio.

Un equipo de circunstancias

El problema del técnico argentino en este sentido es doble; de los doce jugadores de la primera plantilla que tiene disponibles para el debut liguero, sin contar con los lesionados, Juanlu está en la rampa de salida hacia Nápoles, Marcao no cuenta dentro del proyecto deportivo hispalense y Pedrosa es otro de los jugadores con la etiqueta de transferible para lo que queda de verano. En total, ocho futbolistas con los que Almeyda puede contar plenamente mientras se buscan fórmulas para que el resto puedan incorporarse al equipo próximamente.

Precisamente para poder solucionar el tema de las inscripciones el Sevilla debe solucionar, entre otras cosas, la salida de Juanlu al Nápoles. La venta del canterano hispalense se ha estancado en las últimas horas debido a ciertos desacuerdos entre ambos clubes, que todavía no han dado las negociaciones por rotas. El Sevilla está condenado a dar salida a su jugador para poder entrar en los parámetros de LaLiga, aunque no es el único jugador al que se le está buscando nuevo destino.

Los jugadores del Sevilla celebran el triunfo tras la tanda de penaltis en el partido del Torneo Antonio Puertas / José Manuel Vidal / EFE

Rafa Mir, Januzaj o Joan Jordán son otros de los jugadores catalogados como transferibles por el club, pero se da la circunstancia de que en ninguno de los tres casos se ha recibido por ahora una oferta acorde a las pretensiones del Sevilla. La entidad hispalense está al límite mientras espera hasta el último segundo para cuadrar las cuentas por primera vez este verano.

El club es consciente de que se trata de una estrategia arriesgada, ya que podría iniciar el campeonato liguero bajo mínimos. Sin embargo, desde Nervión asumen su nueva realidad y trabajan a contrarreloj mientras el nerviosismo en la afición crece a pasos agigantados.