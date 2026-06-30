Dónde ver el sorteo del calendario de LaLiga 2026-27 en directo, por TV y online

LaLiga EA Sports se prepara para abrir el telón de una nueva temporada. Hoy martes 30 de junio a partir de las 20:00 horas (CEST), la Real Federación Española de Fútbol presentará el calendario de competición de la máxima categoría del fútbol español, además de los de LaLiga Hypermotion, Primera RFEF, Segunda RFEF y la Liga F.

El sorteo de las diferentes categorías del fútbol español, que se celebrará en la Fan Zone de la Selección Española situada en la Plaza de Colón de Madrid, permitirá conocer la distribución de todos los partidos a lo largo de las diferentes jornadas de competición, además de fijar una fecha para los enfrentamientos clave y conocer el calendario particular de todos los equipos.

En el caso particular de LaLiga EA Sports, la primera jornada está programanda para el 14, 15 y 16 de agosto, momento en el que FC Barcelona, Real Madrid y el resto de equipos saldrán a escena por primera vez en la temporada. También se conocerá el fin de semana que se disputarán los dos clásicos, el resto de duelos clave y cuándo tendrán lugar los temidos parones de selecciones.

¿Dónde ver por TV y online el sorteo del calendario de LaLiga 2026-27?

El sorteo del calendario de LaLiga 2026-27 se podrá seguir en directo a través de los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol, que será la encargada de dar a conocer los calendarios de las competiciones oficiales de la próxima temporada. También se podrá seguir en directo a través de Movistar+ LaLiga.

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Desde SPORT, te ofrecemos un seguimiento minuto a minuto del sorteo a través de nuestra narración en directo, así como una cobertura completa de los resultados del mismo.