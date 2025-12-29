Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dónde ver las semifinales de LaLiga FC Futures gratis por TV, online y en directo

Estas son todos los canales y plataformas disponibles y las opciones en abierto para ver las semifinales de LaLiga FC Futures desde España

LaLiga FC Futures cierra el telón de su XXIX edición hoy lunes 29 de diciembre y, desde SPORT, te contamos cómo puedes seguir las dos semifinales y la gran final de la presente edición del mejor torneo internacional en categoría sub-12 en abierto por televisión, online y en directo desde España.

De los 16 equipos que se dieron cita en Gran Canaria el pasado sábado 27 de diciembre, sólo 4 siguen con opciones de alzar el trofeo más codiciado en categoría sub-12. Todos los equipos internacionales han puesto fin a su andadura en la presente edición, mientras que de los representantes nacionales solo quedan Villarreal, Valencia, Atlético de Madrid y Real Madrid.

La última jornada de LaLiga FC Futures arrancará hoy lunes 29 de diciembre a partir de las 11:00 horas CET (10:00 hora local) con la disputa del primer partido de semifinales, ronda que terminará sobre las 12:30 horas CET (11:30 hora local). Una vez conocida la identidad de los dos finalistas, el partido por el título se disputará a las 19:00 horas CET (18:00 hora local).

¿Dónde ver las semifinales de LaLiga FC Futures 2025 gratis por TV y en directo?

En España, las dos semifinales y la gran final de LaLiga FC Futures se podrán ver en abierto por TV y online a través de Teledeporte y online en RTVE Play.

Otras opciones alternativas son las plataformas GOL, DAZN LaLiga, Movistar LaLiga TV, Vamos, LaLiga TV BAR, LaLiga Hypermotion, LALIGA+ y LaLiga Inside. El número de partidos televisados aumenta a un total de ocho de cara a la presente edición.

