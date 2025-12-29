Dónde ver las semifinales de LaLiga FC Futures gratis por TV, online y en directo

LaLiga FC Futures cierra el telón de su XXIX edición hoy lunes 29 de diciembre y, desde SPORT, te contamos cómo puedes seguir las dos semifinales y la gran final de la presente edición del mejor torneo internacional en categoría sub-12 en abierto por televisión, online y en directo desde España.

De los 16 equipos que se dieron cita en Gran Canaria el pasado sábado 27 de diciembre, sólo 4 siguen con opciones de alzar el trofeo más codiciado en categoría sub-12. Todos los equipos internacionales han puesto fin a su andadura en la presente edición, mientras que de los representantes nacionales solo quedan Villarreal, Valencia, Atlético de Madrid y Real Madrid.

La última jornada de LaLiga FC Futures arrancará hoy lunes 29 de diciembre a partir de las 11:00 horas CET (10:00 hora local) con la disputa del primer partido de semifinales, ronda que terminará sobre las 12:30 horas CET (11:30 hora local). Una vez conocida la identidad de los dos finalistas, el partido por el título se disputará a las 19:00 horas CET (18:00 hora local).

¿Dónde ver las semifinales de LaLiga FC Futures 2025 gratis por TV y en directo?

En España, las dos semifinales y la gran final de LaLiga FC Futures se podrán ver en abierto por TV y online a través de Teledeporte y online en RTVE Play.

Otras opciones alternativas son las plataformas GOL, DAZN LaLiga, Movistar LaLiga TV, Vamos, LaLiga TV BAR, LaLiga Hypermotion, LALIGA+ y LaLiga Inside. El número de partidos televisados aumenta a un total de ocho de cara a la presente edición.