Dónde ver todos los partidos y el MultiLiga de la jornada 38 de LaLiga en directo: TV y canales de la última jornada unificada

LaLiga EA Sports pone el broche de oro con la última jornada de la competición. Esta jornada 38, nueve de los diez partidos se disputarán en horario unificado donde no son pocos los equipos que se jugarán la vida en cuestión de 90 minutos.

Ha llegado el momento de la verdad para clubes como Mallorca, Girona, Elche, Girona o Levante, que decidirán entre ellos cinco los dos billetes para Segunda División en las próximas horas. Solamente el Real Oviedo tiene asegurado su descenso, aunque quedan todavía dos plazas por revelarse con múltiples escenarios posibles por delante.

Y en estas están los equipos implicados, que no son los únicos que se juegan cosas este sábado a partir de las 21:00 horas (CEST). Las posiciones europeas, sin contar las cinco de Champions, todavía están abiertas y hasta siete equipos se sortearán dos billetes europeos para la temporada 2026/27.

Vedat Muriqi, jugador del Mallorca / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Como es habitual, LaLiga acostumbra a reservar el horario unificado a los equipos que se juegan algo durante las dos últimas jornadas. En esta ocasión, nueve de los diez partidos pueden ser determinantes para el desenlace final, con solamente el Villarreal - Atlético de Madrid de domingo libre de dramas.

Con el campeonato decidido y las posiciones Champions aseguradas, es momento de poner el foco en la lucha por el descenso y el resto de posiciones europeas, con todo por decidirse en apenas un partido durante la jornada 38 de LaLiga EA Sports.

Todos los canales de la jornada 38 de LaLiga EA Sports

Sábado 23/05, 21:00h Getafe CF vs CA Osasuna: Movistar Plus+ / M+ LaLiga 3

Valencia CF vs FC Barcelona: DAZN LaLiga

Real Madrid vs Athletic Club: M+ LaLiga 2

Girona FC vs Elche CF: DAZN App Gratis / Teledeporte / RTVE Play / DAZN LaLiga 2

Real Betis vs Levante UD: M+ LaLiga 4

RC Celta de Vigo vs Sevilla FC: M+ LaLiga 5

RCD Mallorca vs Real Oviedo: DAZN LaLiga 3

RCD Espanyol vs Real Sociedad: DAZN LaLiga 4

Deportivo Alavés vs Rayo Vallecano: DAZN LaLiga 5 Domingo 24/05, 21:00h Villarreal CF vs Atlético de Madrid: M+ LaLiga

¿Dónde ver todos los partidos de la jornada 38 de forma simultánea?

A pesar de poder ver los nueve partidos de forma individual, Movistar habilitará el canal MultiLiga jornada 38 para poder seguirlos de forma simultánea. El canal destinado para esta retransmisión multitudinaria, que seguirá el mismo formato que el MultiChampions, será M+Liga de Campeones 2.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en la jornada 38 de LaLiga EA Sports a través de nuestras narraciones en directo, así como las crónicas de los principales partidos y la clasificación en directo.