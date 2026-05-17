Dónde ver todos los partidos y el MultiLiga de la jornada 37 de LaLiga en directo: TV y canales de la jornada unificada

LaLiga EA Sports se prepara para dar paso a su penúltima jornada de competición, que se disputará mayoritariamente en formato unificado. Sólo unos pocos privilegiados saldrán a escena hoy domingo 17 de mayo a partir de las 19:00 horas (CEST) con la tranquilidad de no jugarse nada, mientras que al resto de los equipos les tocará remar para aspirar a cumplir sus respectivos objetivos.

LaLiga acostumbra a reservar un horario unificado a los equipos que se juegan algo durante las dos últimas jornadas, pero esta temporada la nómina de equipos que saldrán a escena a la vez es considerablente más elevada que en ediciones anteriores. 9 de los 10 partidos que componen la jornada tendrán su pistoletazo de salida a las 19:00 horas (CEST), siendo el Barça-Betis la única excepción.

Si bien es cierto que algunos equipos se juegan su presencia en Europa la próxima temporada, el grueso de los focos serán acaparados por la lucha por el descenso. Esta afecta directamente a 9 de los 18 clubes que disputan la jornada unificada, con el Levante-Mallorca como duelo directo por la salvación.

Todos los canales de la jornada 37 de LaLiga EA Sports

Athletic Club vs RC Celta de Vigo: DAZN App Gratis

Atlético de Madrid vs Girona FC: DAZN LaLiga 2

Elche CF vs Getafe CF: DAZN LaLiga 5

Levante UD vs RCD Mallorca: M+ LaLiga

Rayo Vallecano vs Villarreal CF: DAZN LaLiga 4

Real Sociedad vs Valencia CF: M+ LaLiga 2

Real Oviedo vs Deportivo Alavés: DAZN LaLiga 3

CA Osasuna vs RCD Espanyol: M+ LaLiga 4

Sevilla FC vs Real Madrid: DAZN LaLiga

FC Barcelona vs Real Betis: M+ LaLiga

¿Dónde ver todos los partidos de la jornada 37 de forma simultánea?

Más allá de la posibilidad de poder ver por TV cada uno de los nueve partidos de forma individual, Movistar habilitará el canal MultiLiga jornada 37 para poder seguirlos de forma simultánea. El canal destinado para esta retransmisión multitudinaria, que seguirá el mismo formato que el MultiChampions, será M+Liga de Campeones 2.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en la jornada 37 de LaLiga EA Sports a través de nuestras narraciones en directo, así como las crónicas de los principales partidos y la clasificación en directo.