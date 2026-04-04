Dónde ver el Mallorca - Real Madrid de LaLiga hoy por TV, online y en directo

Real Madrid y Mallorca se dan cita en Son Moix hoy sábado 4 de abril a las 16:15 horas (CET) para disputar la jornada 30 de LaLiga EA Sports. Duelo de realidades opuestas, donde los bermellones necesitan sumar la victoria para pelear por la salvación y los blancos no pueden ceder puntos si quieren seguir el ritmo del FC Barcelona en lo más alto de la tabla.

La principal novedad para el Real Madrid es la vuelta de Kylian Mbappé. El francés, que marcó con Francia durante el parón de selecciones, vuelve a estar disponible para Álvaro Arbeloa, que no podrá contar con Fede Valverde tras su roja directa en la pasada jornada contra el Atlético de Madrid. No ganar implica dar vía libre al Barça para escaparse en el liderato, algo que el Madrid no quiere que sucede antes del tramo decisivo de la temporada.

Vinicius y Mbappé, jugadores del Real Madrid / EFE

Visitarán Son Moix para medirse a un Mallorca en situación límite. Los bermellones, en puestos de descenso, llegan con la necesidad urgente de sumar puntos para salir de la zona roja. Su dinámica no es nada esperanzadora, pero como local ha demostrado ser competitivo durante toda la temporada a pesar de sus malos resultados.

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En España, el encuentro de LaLiga EA Sports entre Real Madrid y Mallorca se podrá ver en directo a través de Movistar+LaLiga (dial 54) y en M+LaLiga desde Orange (107).

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