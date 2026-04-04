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Dónde ver el Mallorca - Real Madrid de LaLiga hoy por TV, online y en directo

A qué hora empieza el partido del Real Madrid contra el Mallorca hoy y en qué canal de TV ver la jornada 30 de LaLiga EA Sports

Sigue el partido entre el Mallorca y el Real Madrid, en directo

El vestuario del Real Madrid ya preparado para el duelo en Mallorca

El vestuario del Real Madrid ya preparado para el duelo en Mallorca

Real Madrid

Alguer Tulleuda Bonifacio

Alguer Tulleuda Bonifacio

Barcelona

Real Madrid y Mallorca se dan cita en Son Moix hoy sábado 4 de abril a las 16:15 horas (CET) para disputar la jornada 30 de LaLiga EA Sports. Duelo de realidades opuestas, donde los bermellones necesitan sumar la victoria para pelear por la salvación y los blancos no pueden ceder puntos si quieren seguir el ritmo del FC Barcelona en lo más alto de la tabla.

La principal novedad para el Real Madrid es la vuelta de Kylian Mbappé. El francés, que marcó con Francia durante el parón de selecciones, vuelve a estar disponible para Álvaro Arbeloa, que no podrá contar con Fede Valverde tras su roja directa en la pasada jornada contra el Atlético de Madrid. No ganar implica dar vía libre al Barça para escaparse en el liderato, algo que el Madrid no quiere que sucede antes del tramo decisivo de la temporada.

Vinicius y Mbappé, jugadores del Real Madrid

Vinicius y Mbappé, jugadores del Real Madrid / EFE

Visitarán Son Moix para medirse a un Mallorca en situación límite. Los bermellones, en puestos de descenso, llegan con la necesidad urgente de sumar puntos para salir de la zona roja. Su dinámica no es nada esperanzadora, pero como local ha demostrado ser competitivo durante toda la temporada a pesar de sus malos resultados.

¿Dónde ver el Mallorca - Real Madrid de hoy por TV y online?

En España, el encuentro de LaLiga EA Sports entre Real Madrid y Mallorca se podrá ver en directo a través de Movistar+LaLiga (dial 54) y en M+LaLiga desde Orange (107).

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre Real Madrid y Mallorca a través de nuestra narración en directo, así como la crónica y las mejores declaraciones de los protagonistas.

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