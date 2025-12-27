Dónde ver LaLiga FC Futures gratis por TV, online y en directo

LaLiga FC Futures abre el telón de su XXIX edición hoy sábado 27 de diciembre y, desde SPORT, te contamos cómo puedes seguir todos los partidos que componen la presente edición del mejor torneo internacional en categoría sub-13 por televisión, online y en directo desde España.

La presente edición de LaLiga Futures arrancará el sábado 27 de diciembre con la disputa de los dos primeros partidos de la fase de grupos y se extenderá hasta el próximo lunes 29 con las semifinales y la gran final. El Sevilla afronta el torneo intercontinental como defensor del título, tarea que no tendrá nada fácil de revalidar debido al temible elenco de participantes.

Un total de 16 equipos se darán cita en Gran Canaria en busca del trofeo más codiciado en categoría sub-13. FC Barcelona, Real Madrid, Espanyol, Athletic Club, Atlético de Madrid, Sevilla, Real Betis, Valencia, Villarreal y UD Las Palmas serán los diez representantes nacionales, mientras que Inter, Juventus, Benfica, Sporting, Borussia Dortmund y PSG completan la nómina de participantes.

¿Dónde ver LaLiga FC Futures 2025 gratis por TV y en directo?

En España, los partidos de LaLiga FC Futures se podrán ver en abierto por TV y online a través de Teledeporte y online en RTVE Play.

Otras opciones alternativas son las plataformas GOL, DAZN LaLiga, Movistar LaLiga TV, Vamos, LaLiga TV BAR, LaLiga Hypermotion, LALIGA+ y LaLiga Inside. El número de partidos televisados aumenta a un total de ocho de cara a la presente edición.