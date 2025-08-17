Dónde ver el Espanyol - Atlético de Madrid de LaLiga hoy por TV, online y en directo

Espanyol y Atlético de Madrid se dan cita en el RCD Stadium hoy domingo 17 de agosto a las 21:30 horas (CET) para disputar la primera jornada de LaLiga EA Sports. Te contamos a qué hora juega el Espanyol su próximo partido y como ver por TV y online en España.

El conjunto blanquiazul afronta un exigente primer examen en la presente edición del campeonato doméstico, midiendo sus fuerzas ante todo un aspirante al título. El Atlético de Madrid, reforzado con fichajes de la talla de Álex Baena, Johnny o Almada, acude al feudo del Espanyol con la intención de poner la primera piedra en el camino hacia el campeonato.

Si bien es cierto que el rival impone, el cara a cara entre ambos conjuntos no es ni mucho menos desfavorable para los catalanes. El curso anterior, sin ir más lejos, consiguieron rescatar un punto tanto en la primera vuelta como en la segunda.

Una vez superado el estreno ante el Atlético, las semanas venideras no serán menos exigentes para el Espanyol. A los de Manolo González se les presenta en el horizonte una difícil visita al campo de la Real Sociedad y un encuentro en casa ante Osasuna antes de acudir al primer parón de selecciones de la temporada.

¿Dónde ver el Espanyol - Atlético hoy por TV y online?

El partido entre Espanyol y Atlético de Madrid, correspondiente a la jornada 1 de LaLiga EA Sports, se podrá ver en exclusiva a través de la plataforma de pago Movistar +, concretamente en el canal M+LaLiga (M54, O110).

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre Espanyol y Atlético a través de nuestra narración en directo, así como la crónica y las mejores declaraciones de los protagonistas.