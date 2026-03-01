Dónde ver el Betis - Sevilla de LaLiga por TV, en directo y online hoy

Real Betis y Sevilla FC se citan hoy domingo 1 de marzo en La Cartuja para disputar el segundo derbi de la temporada, en una semana comprimida y con cargas de trabajo muy distintas en ambos bandos.

El Betis llega tras el empate ante el Rayo Vallecano y con el depósito justo: el equipo verdiblanco apenas ha tenido margen de recuperación y afronta el choque con la necesidad de gestionar esfuerzos. En el Sevilla, en cambio, Matías Almeyda optó por liberar a la plantilla durante dos días después del 0-1 en Getafe, una decisión que ha marcado una preparación corta, pero enfocada a llegar con frescura mental y física a la cita.

En la enfermería verdiblanca continúan Sofyan Amrabat, Isco y Giovani Lo Celso, tres ausencias de peso y sin plazos cerrados: Amrabat encara la recta final de su recuperación, Isco sigue progresando y Lo Celso continúa sin fecha definida. Además, Valentín Gómez se pierde el derbi por sanción. La gran incógnita es Héctor Bellerín, pendiente del último parte del técnico.

Máxima cordialidad entre las directivas de Betis y Sevilla antes del derbi / EFE

Almeyda no podrá contar por lesión con Marcao (baja de larga duración) ni con Rubén Vargas, que apunta a reincorporarse al grupo la próxima semana. Tampoco estarán Tanguy Nianzou (cumple sanción por acumulación tras ver la quinta amarilla en Getafe) ni Joan Jordán (sancionado por su expulsión ante el Alavés). En el apartado de posibles novedades, el cuerpo técnico estudia si algún canterano con buenas sensaciones entra ya en la lista.

¿A qué hora es el Betis - Sevilla de Liga?

El Betis - Sevilla, correspondiente a la jornada 26 de LaLiga EA Sports, se juega este domingo 1 de marzo a las 18:30 horas en La Cartuja.

En el estadio de La Cartuja no hay precedentes oficiales entre ambos; únicamente se disputó media parte en un amistoso a principios de siglo.

En los últimos cinco partidos ligueros con el Betis como local en el Benito Villamarín, el balance deja una victoria verdiblanca (2-1) en el más reciente, tres empates (1-1) y un triunfo sevillista (0-2) en 2021. Desde 2015 no se registra un 0-0 con los verdiblancos como locales.

¿Dónde ver el Betis - Sevilla por TV y en directo?

En España, el partido se podrá ver en DAZN LaLiga (diales 55 y 58 en Movistar y 113 en Orange) y en LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar).

Además, el derbi andaluz se podrá seguir con nuestro directo al minuto, así como la crónica y las declaraciones de los protagonistas.