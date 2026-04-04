Dónde ver el Atlético - Barcelona de LaLiga hoy por TV, online y en directo

Atlético de Madrid y FC Barcelona se dan cita en el Metropolitano hoy sábado 4 de abril a las 21:00 horas (CET) para disputar la jornada 30 de LaLiga EA Sports. Sin margen de error, los azulgranas visitan el templo rojiblanco en el primer de los tres duelos que vienen por delante estos días, donde ambos equipos medirán sus aspiraciones tanto en LaLiga como en la Champions League.

El Metropolitano vivirá este noche de sábado uno de los partidos del campeonato entre FC Barcelona y Atlético de Madrid. El equipo de Hansi Flick es consciente de que no puede fallar si quiere mantener distancias con el Real Madrid, pero para hacerlo deberá hacer frente a uno de los rivales más correosos de todos, el Atlético de Madrid de Simeone que ya eliminó a los azulgranas en semifinales de esta Copa del Rey.

Cubarsí y Gerard Martín, en una imagen este curso / EFE

El técnico rojiblanco podría introducir rotaciones en el partido de este sábado; sin mucho en juego para ellos en Liga más que terminar en tercera posición, los colchoneros centran su atención en la eliminatoria de cuartos de final de la Champions de estos próximos días, precisamente contra el FC Barcelona. El duelo de este sábado será una primera toma de contacto de ambos equipos, que se verán las caras hasta en tres ocasiones en cuestión de días para disputarse el devenir de sus temporadas.

¿Dónde ver el Atlético de Madrid - Barcelona de hoy por TV y online?

En España, el encuentro de LaLiga EA Sports entre Atlético de Madrid y FC Barcelona, correspondiente a la jornada 30, se podrá ver en directo a través de DAZN, concretamente en el canal DAZN LaLiga (M55 O113).

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