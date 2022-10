Un doblete de Danjuma revive al Villarreal

El conjunto de Unai Emery volvió a ganar en Liga cinco jornadas después frente a Osasuna La conexión Pedraza-Baena por banda izquierda fue clave para el Submarino Amarillo

El Villarreal dejó atrás su mala dinámica de cuatro jornadas sin conocer la victoria tras llevarse los tres puntos frente a Osasuna gracias a un doblete de Danjuma y a una auténtica exhibición de la conexión Pedraza-Baena por la banda izquierda. Los de Emery, que comenzaron algo flojos ante un ambicioso Osasuna, se adelantaron al filo del descanso con un gol de tacón y sentenciaron de penalti tras la reanudación.

FICHA TÉCNICA LaLiga Santander VIL 2 ________________ 0 OSA ALINEACIONES Villarreal Rulli; Mandi, Albiol, Pau Torres, Pedraza, Morlanes (Trigueros, 85'), Parejo, Álex Baena, Yéremy Pino (Chukwueze, 70'), Jackson (Morales, 64') y Danjuma (Alberto Moreno, 70'). Osasuna Sergio Herrera; Nacho Vidal, Aridane, David García (Manu Sánchez, 77'), Juan Cruz, Torró (Rubén García, 64'), Moncayola, Brasanac, Chimy Ávila (Aimar, 64'), Moi Gómez (Abde, 64') y Kike García (Budimir, 77'). Goles 1-0 M.42 Danjuma. 2-0 M.51 Danjuma, de penalti. Árbitro González Fuertes (asturiano). T.A.: Albiol (65'), Trigueros (91') / Brasanac (27'), Sergio Herrera (48'), Juan Cruz (61'), Kike García (66'), Rubén García (72’), Aimar (78'). Estadio Ciutat de València

El Submarino Amarillo se fue con ventaja a la pausa en una primera mitad en la que fue de menos a más. Todo lo contrario para los de Arrasate, que fueron quienes saltaron al terreno de juego con ambición y llevaron la batuta en los primeros compases. En el minuto 6, el Chimy Ávila lo probaba desde muy lejos obligando a Rulli a realizar una gran estirada; lo mismo que Brasanac, que a los veinte minutos le pegaba raso desde fuera del área.

No fue hasta pasados los primeros veinte minutos cuando el Villarreal provocó el primer susto para los de Arrasate. Fue tras una gran acción de Pedraza, que subió la banda izquierda y probó un centro-chut al que no llegó a rematar en el segundo palo Baena, tras intervenir providencialmente David García para mandarla a córner,

A la media hora de juego, la polémica hizo acto de presencia. Baena pidió penalti por un derribo dentro del área de Torró, pero ni el colegiado ni el VAR señalaron la pena máxima. Poco a poco, el Villarreal comenzó a desperezarse y a sumar efectivos en ataque, más allá de los muy activos hasta el momento Pedraza y Baena.

En el tramo final de la primera mitad, Parejo probó el disparo desde la frontal y Baena hizo lo propio desde el pico del área pequeña, pero ambos se toparon con Sergio Herrera. No obstante, quien sí logró batir al guardameta de Osasuna fue Danjuma, con un auténtico golazo. El neerlandés, con una extraordinaria definición de tacón, anotaba el 1-0 tras una gran jugada y asistencia de Jackson en el 41’.

Tras el paso por vestuarios, un penalti de Sergio Herrera atestaría un nuevo golpe a Osasuna. El guardameta llegó tarde en la salida de balón y golpeó en la cara a Baena, que se anticipó a rematar un buen centro, nuevamente, de Pedraza desde la izquierda. No perdonó desde los once metros Danjuma, anotando su doblete particular y encarrilando el partido para el Villarreal.

Con una ventaja de dos goles, no bajó los brazos el conjunto de Emery. Jackson y Baena daban trabajo a Sergio Herrera, mientras que Osasuna intentaba recortar distancias por medio del Chimy Ávila y de Kike García. Pero el gol no llegó y Arrasate, con los cambios, parecía ya dar el partido por perdido y reservar a sus hombres más técnicos para el jueves.

En los últimos compases pudo pasar de todo en un partido de ida y vuelta muy abierto. Abde pudo poner el 2-1 con un disparo lejano parado por Rulli, y el Villarreal pudo ampliar distancias por medio de Morales y de Pedraza, pero el marcador no se movió más.