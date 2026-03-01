Girona - Celta, en directo: partido de LaLiga EA SPORTS hoy en vivo

ASÍ LLEGAN AMBOS EQUIPOS

Antes del partido de esta noche, el Girona ocupa la 12ª posición en la tabla de La Liga. Los de Míchel acumulan tres partidos sin perder y, gracias a su buen arranque de año, se sitúan con 30 puntos, a seis del descenso.

Por su parte, el Celta es sexto en la clasificación, con 37 puntos. Colocado en la última plaza que da acceso a Europa.