Girona - Celta, en directo: partido de LaLiga EA SPORTS hoy en vivo
Sigue en directo el duelo de Montilivi entre Girona y Celta correspondiente a la 26ª jornada de LaLiga EA SPORTS
Xavier Zapater
Última hora y resultado del derbi entre Girona y Celta de la 26ª jornada de LaLiga EA SPORTS 2025/26.
LA FATIGA, ¿UN FACTOR CLAVE?
Claudio Giráldez, con sus modificaciones en el once, busca contrarrestar el posible cansancio de su equipo por el partido que comentábamos de Europa League. La plantilla ha tenido muy poco tiempo para descansar y el estado físico de sus futbolistas va a ser determinante hoy.
¿Qué versión del Celta veremos en Montilivi?
ASÍ LLEGAN AMBOS EQUIPOS
Antes del partido de esta noche, el Girona ocupa la 12ª posición en la tabla de La Liga. Los de Míchel acumulan tres partidos sin perder y, gracias a su buen arranque de año, se sitúan con 30 puntos, a seis del descenso.
Por su parte, el Celta es sexto en la clasificación, con 37 puntos. Colocado en la última plaza que da acceso a Europa.
EL ONCE DEL CELTA
Y estos son los once elegidos por Claudio Giráldez. Hasta siete cambios introduce el técnico del Celta, respecto al partido de este pasado jueves, donde su equipo derrotó al PAOK en Europa League.
Alineación titular del Celta:
STUANI, BAJA PARA EL PARTIDO DE HOY
Por cierto, quien no estará en el banquillo del Girona será Christian Stuani. El club ha anunciado que el uruguayo sufrió una lesión muscular en el entrenamiento de ayer y que es baja para enfrentarse al Celta. La disponibilidad vendrá marcada por la evolución de esa lesión.
OUNAHI ARRANCARÁ DESDE EL BANQUILLO
A pesar de que Míchel dejó abierta la posibilidad de que Ounahi regresara al once titular, finalmente el marroquí arrancará el partido en el banquillo. Será Lemar quien ocupe ese sitio en la mediapunta.
Alineación titular del Girona:
¡BUENAS TARDES!
¡Bienvenid@s al directo! El Girona recibe al Celta en Montilivi en la 26ª jornada de La Liga. El equipo entrenado por Míchel buscará una nueva victoria, para seguir con la buena racha de resultados que lleva el equipo este 2026.
El encuentro arrancará en apenas 30 minutos (21:00 horas)...¡Empezamos!
