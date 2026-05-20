¿Cuánto dinero ha pagado Sergio Ramos por comprar el Sevilla?

Sergio Ramos está cada vez más cerca de volver al Sevilla FC. Y en esta ocasión, lo hará como nuevo propietario. Estas últimas semanas, el exjugador sevillista, junto al fondo de inversión Five Eleven Capital, ha alcanzado un acuerdo con los principales accionistas del club para adquirir más del 25% de la entidad hispalense,una operación histórica para el fútbol español que todavía debe pasar por la revisión del Consejo Superior de Deportes (CSD).

La compra supondrá un cambio radical en la estructura del club, algo deseado por la afición hispalense estos últimos tiempos, y debería poner fin a una de las etapas más convulsas del sevillismo a nivel institucional. Según se ha informado, las partes ya habrían pactado tanto el precio de la operación como los plazos de pago, que dependían en un principio de si el club permanecía en Primera División o descendía a Segunda.

Sergio Ramos durante un entrenamiento en su segunda etapa como jugador del Sevilla FC / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Una vez conseguida la salvación, el Sevilla ya puede mirar al futuro con cierto optimismo. Y es que además de la adquisición accionarial, el grupo liderado por Ramos planea realizar una importante ampliación de capital para sanear las cuentas del club y aumentar el límite salarial, muy debilitado en las últimas temporadas como en buena parte de los clubes de la competición.

El objetivo es simple: devolver al Sevilla a la pelea por competiciones europeas después de varios años marcados por la inestabilidad deportiva y económica. El acuerdo definitivo podría cerrarse en los próximos días, ya que la Declaración de Intenciones (LOI) firmada entre las partes expira el próximo 31 de mayo y las partes han acelerado todos los procesos en los últimos días.

¿Cuánto dinero ha pagado Sergio Ramos por el Sevilla?

Aunque la operación todavía no se ha oficializado de forma definitiva, las cifras que han trascendido sitúan la compra del Sevilla FC en torno a los 450 millones de euros, incluyendo la deuda acumulada por la entidad andaluza.

A pesar de la magnitud de la operación, Sergio Ramos no afrontará en solitario la compra de más del 25% de las acciones del club. De la mano del fondo Five Eleven Capital, que aportará gran parte del músculo financiero necesario para cerrar la adquisición, el exjugador del Real Madrid y la selección española apunta a cumplir su sueño de volver al Sevilla, esta vez como propietario y como cara visible del proyecto.

Además, según diferentes informaciones, el grupo comprador no solo deberá asumir el coste de las acciones del club, sino también realizar una ampliación de capital de entre 80 y 100 millones de euros para aliviar la delicada situación económica del Sevilla y reforzar su capacidad de inversión deportiva.