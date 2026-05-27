El dineral que ha dejado de pagar Sergio Ramos tras no comprar el Sevilla

El acuerdo de Sergio Ramos y el fondo inversor Five Eleven Capital para comprar el Sevilla ha saltado por los aires. En las últimas horas, una serie de desacuerdos en la forma y cantidad del pago ha echado el freno a la operación y ha espantado a los accionistas vendedores, que han paralizado por completo el acuerdo cuando parecía ser cuestión de días.

La compra iba a suponer en un principio un cambio radical en la estructura del club, algo deseado por la afición hispalense estos últimos tiempos. La idea era poner fin a una de las etapas más convulsas del sevillismo a nivel institucional, algo que parecía encarrilado cuando as partes ya habrían pactado tanto el precio de la operación como los plazos de pago. Todo dependía de si el club permanecía en Primera División o descendía a Segunda, y se aplazaron los detalles finales para cuando acabase el curso.

Sergio Ramos, en una foto de archivo / DPA vía Europa Press

Una vez conseguida la salvación, el Sevilla ya podía mirar al futuro con cierto optimismo. Y es que además de la adquisición accionarial, el grupo liderado por Ramos planeaba realizar una importante ampliación de capital para sanear las cuentas del club y aumentar el límite salarial, muy debilitado en las últimas temporadas como en buena parte de los clubes de la competición.

El objetivo era simple: devolver al Sevilla a la pelea por competiciones europeas después de varios años marcados por la inestabilidad deportiva y económica. El acuerdo definitivo iba a cerrarse en los próximos días, ya que la Declaración de Intenciones (LOI) firmada entre las partes expiraba el próximo 31 de mayo y las partes había acelerado todos los procesos en los últimos días.

¿Cuánto dinero iba a pagar Sergio Ramos por comprar el Sevilla?

Sin embargo, la operación ha saltado por los aires en las últimas horas. En un principio, la compra contemplaba una inversión global de unos 450 millones de euros. De esa cantidad, alrededor de 290 millones iban destinados a la adquisición de aproximadamente el 85% del capital social, con unas 86.000 acciones incluidas en la operación. Además, se descontaban en torno a 90 millones vinculados a la deuda financiera neta y se exigía una ampliación de capital de 80 millones para reforzar directamente al club.

Eso era lo que en principio se había acordado, pero estos últimos días la operación ha entrado en zona gris hasta terminar por paralizarse por completo. En primer lugar, el grupo comprador ya no pretendía abonar la operación al contado, sino establecer un calendario de pagos. Eso no contentó a los accionistas vendedores, que igualmente abrieron la puerta al pago aplazado para que la operación llegase a buen puerto.

Sergio Ramos, el hombre de moda en Sevilla / SPORT

Y cuando todo parecía encaminado a resolverse, la reunión de esta mañana en el Sevilla Center lo ha roto todo. Lanueva propuesta pasaba por realizar primero una ampliación de capital de unos 120 millones de euros, suscrita por el grupo inversor, lo que le permitiría hacerse con aproximadamente el 42% de la sociedad. Después, compraría otro paquete cercano al 18% del capital por unos 100 millones de euros. De ese modo, alcanzaría en torno al 60% del Sevilla, pero sin adquirir el volumen de acciones previsto en el acuerdo original.

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En otras palabras, la operación iba a pasar de las 86.000 acciones para pasar a una adquisición aproximada de 30.000, que también se traduce en ir de los 450 millones de desembolso inicial a los 220 millones, sumando la ampliación de capital y la compra posterior de acciones. Al entrar primero mediante una ampliación de capital, el grupo comprador obtendría un peso decisivo en el club sin comprar la mayoría de los títulos inicialmente comprometidos, algo que no ha gustado a los vendedores que han paralizado por completo la operación.