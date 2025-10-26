El día que el Nàstic silenció y descorchó el Santiago Bernabéu

Son muchos los equipos que han conseguido conquistar el Santiago Bernabéu durante toda su historia. Son menos los que han conseguido hacer historia en el feudo blanco. Y solamente uno tiene el honor de haber sido el primero en silenciar al club merengue en su estadio. Ese distintivo corresponde a un club catalán. Y no, no es el Barça. Es el Nàstic de Tarragona.

Era un lluvioso 11 de enero de 1948 cuando el club grana, en su primera temporada de las cuatro de su historia en Primera División, se citó con el Real Madrid en el Nuevo Chamartín. Inaugurado apenas unos días antes, el 13 de diciembre de 1947, el que sería el Santiago Bernabéu un tiempo después abría sus puertas para disputar el tercer partido de su historia en el feudo blanco. Y nadie, menos el club merengue, se esperaba recibir su primer varapalo ante un recién ascendido.

Una victoria para la historia

Llegaba el Real Madrid al partido contra el Nàstic en horas bajas. Su penúltimo partido, una derrota sin paliativos contra el Real Oviedo (7-1) precedió a otra contra el Alcoyano (2-1) que encendió las alarmas del club blanco a las puertas de 1948. Y cuando llegó la 15ª jornada de Liga, muchos pensaban que los blancos aprovecharían la llegada de un rival con menos nombre para desquitarse tras sus últimas derrotas. Nada más lejos de la realidad.

Y es que ese conjunto liderado por Pepe Nogués tenía otros planes en mente, unos que pasaban por inscribir sus nombres en la historia del estadio merengue. Ni siquiera tras conseguir adelantarse en el marcador el club blanco a través de Molowny pudieron evitar lo inevitable; Juanete primero, Gabriel Taltavull después y Camilo Roig para finalizar sentenciaron una victoria histórica para la entidad grana, que puede decir con orgullo el haber sido el primer equipo en hacer caer al Real Madrid en su feudo.

Taltavull, goleador en el Santiago Bernabéu / Centro de Investigaciones de Historia y Estadística del Fútbol Español

Las palabras de Nivardo Pina, corresponsal de Mundo Deportivo en su época, sirven para ilustrar el momento de ambos conjuntos: "Poco hemos de escribir del Madrid; lo poco, no es nada halagüeño. El equipo blanco muestra que se encuentra en franco declive", explicaba en su crónica. "Algunas reacciones hicieron creer que el equipo campeón nacional había encontrado su buen camino. Y nada más incierto". Y sobre el Nàstic: "Puede sentirse satisfecha la afición de la capital mediterránea de los resultados de la labor de Pepe Nogués", relataba en 1948.

Ficha técnica del partido Real Madrid (1) Portero: José Marín

José Marín Defensas: Pedro Azcárate, José Corona

Pedro Azcárate, José Corona Centrocampistas: Alsúa, Chus Alonso, Félix Huete, Juan Antonio Ipiña, Antonio Ortiz

Alsúa, Chus Alonso, Félix Huete, Juan Antonio Ipiña, Antonio Ortiz Delanteros: Sabino Barinaga, Pablo Vidal, Luis Molowny

Sabino Barinaga, Pablo Vidal, Luis Molowny Entrenador: Jacinto Quincoces Goles: 1:0 Luis Molowny (5.º gol de la temporada) Nàstic de Tarragona (3) Portero: Eduardo Soro Terol

Eduardo Soro Terol Defensas: Juan Babot, José Cobo, Corró, Alfonso Perdomo, Vicente Martínez

Juan Babot, José Cobo, Corró, Alfonso Perdomo, Vicente Martínez Centrocampistas: Andrés Català, Arturo Conesa, Juanete

Andrés Català, Arturo Conesa, Juanete Delanteros: Camilo Roig, Gabriel Taltavull

Camilo Roig, Gabriel Taltavull Entrenador: Juan José Nogués Goles: 1:1 Juanete (7.º gol de la temporada)

(7.º gol de la temporada) 1:2 Gabriel Taltavull (3.º gol de la temporada)

(3.º gol de la temporada) 1:3 Camilo Roig (3.º gol de la temporada) Fuente: Transfermarkt

Esa temporada fue una de contrastes para ambos equipos; mientras que el Real Madrid cosechó su peor clasificación histórica en Liga, el Nàstic hizo su mejor participación en Primera División tras terminar séptimos. El club tarraconense vivió su época dorada, donde disputó tres de las cuatro temporadas del club en la máxima categoría estatal de manera consecutiva, algo impensable en su constitución.

Y así, el club decano del deporte escribió una de las líneas más recordadas de su historia. Son muchos los motivos de orgullo que puede lucir por bandera el club grana, aunque quizás el más especial de todos sea poder decir a los cuatro vientos que es la entidad polideportiva más antigua de todo el país. De 1886 hasta la actualidad, pasando por vaivenes económicos, descensos y cambios. Y al final de todo eso, el Nàstic. Siempre ha estado y siempre estará, porque esa llama que nació con la gimnasia está destinada a nunca apagarse por mucho que sople el viento en un futuro.