Se detiene el partido en El Sadar por el lanzamiento de pelotas en contra de Israel

Las protestas en contra de Israel y a favor de Palestina han pasado este viernes al mundo del fútbol en España. Durante el partido disputado en El Sadar entre Osasuna y Getafe de la Jornada 8 de LaLiga, Alberola Rojas tuvo que detener el encuentro por el lanzamiento de pelotas de tenis al terreno de juego.

Todo sucedió alrededor del minuto 10 de partido. El fondo donde se ubican los Indar Gorri, los seguidores más radicales de Osasuna, desplegó una serie de pancartas en contra de Israel y a favor de Palestina para portestar por el genocidio israelí en territorio palestino.

Acto seguido, el grupo de aficionados mencionado empezó a lanzar pelotas de tenis al terreno de juego, un acto que obligó al colegiado de Ciudad Real a detener momentáneamente el partido.

El público general secundó la protesta con aplausos y, acto seguido, el encuentro prosiguió su normalidad. No es la primera vez que en España se tiene que detener alguna competición deportiva por protestas respecto a la guerra de Oriente Próximo, el más sonado de todos el sucedido durante la disputa de La Vuelta las pasadas semanas en todo el territorio peninsular.