El destrozo de la Copa África a LaLiga

La Copa África está a la vuelta de la esquina. Del 21 de diciembre al 18 de enero de 2026, Marruecos será testigo de la 35ª edición del mayor torneo a nivel de selecciones del continente africano. Prevista para celebrarse en un inicio durante los meses de junio y julio de 2025, la creación del Mundial de Clubes de la FIFA, sin embargo, provocó que la AFCON 2025 se fijase para diciembre-enero, durante el verano del hemisferio norte, como sucediese en 2019 en Egipto.

Guinea era la sede original de esta edición, pero la CAF le quitó los derechos de sede tras afirmar que no había realizado los preparativos adecuados para albergar el torneo. Y, tras, un segundo proceso de licitación, Marruecos obtuvo los derechos de sede. Dará su pistoletazo de salida el próximo domingo 21 de diciembre, durante la disputa de la última jornada de LaLiga EA Sports previa al parón navideño, prevista entre el 19 y el 22 de diciembre.

Los clubes, en alerta

Que una competición oficial tenga lugar en plena temporada europea presenta una grave amenaza para todos aquellos clubes de LaLiga que deberán prescindir de los servicios de los futbolistas citados por sus respectivas selecciones.

Los distintos técnicos, pues, tendrán que buscarse la vida para reemplazarles durante las cuatro o cinco jornadas que causen baja, dependiendo, claro está, de lo lejos que llegan sus combinados nacionales en el torneo. Peligra, asimismo, la eliminatoria de dieciseisavos de final de la Copa del Rey, prevista entre el 16 y el 18 de diciembre.

Abde se ha convertido en un futbolista importante en el Real Betis / EFE

Hay dos conjuntos claramente perjudicados: Real Betis y Villarreal. Tanto Manuel Pellegrini como Marcelino García Toral lamentarán las bajas de tres de sus futbolistas. En Heliópolis, Abde y Amrabat representarán a Marruecos, la anfitriona, mientras que Cédric Bakambu, pese a desempeñar un rol secundario en el cuadro bético, hará lo propio con la República Democrática del Congo.

Y el Submarino se las tendrá que arreglar sin dos de sus puntales: Pape Gueye, irá convocado con Senegal, y, Nicolas Pépé, con Costa de Marfil. Ilias Akhomach, que viene de superar una larga lesión y está entrando de forma progresiva en los planes de Marcelino, formará parte de la lista de los Leones del Atlas.

Nicolas Pepe celebra su gol ante el Girona / Villarreal CF

Sevilla, Espanyol y Rayo Vallecano - con asterisco - se encuentran en la misma tesitura. Perderán a dos integrantes de sus respectivas plantillas. Almeyda se quedará sin dos de sus mayores argumentos ofensivos, como son Ejuke o Akor Adams, que formarán filas con Nigeria.

Manolo González, por su parte, estará atento a la lista de Marruecos para confirmar si tendrá que apañárselas sin su lateral derecho titular, Omar El Hilali. Sí que cuenta con la baja del congoleño Charles Pickel, que no es un fijo en sus esquemas.

Los futbolistas de LaLiga que jugarán la Copa África Real Betis ( 3 ): Abde (Marruecos), Sofyan Amrabat (Marruecos), Cédric Bakambu (RD del Congo)

): Abde (Marruecos), Sofyan Amrabat (Marruecos), Cédric Bakambu (RD del Congo) Villarreal ( 3 ): Pape Gueye (Senegal), Nicolas Pépé (Costa de Marfil), Ilias Akhomach (Marruecos)

): Pape Gueye (Senegal), Nicolas Pépé (Costa de Marfil), Ilias Akhomach (Marruecos) Sevilla ( 2 ): Chidera Ejuke y Akor Adams (Nigeria)

): Chidera Ejuke y Akor Adams (Nigeria) Espanyol ( 2 ): Omar El Hilali (Marruecos) y Charles Pickel (RD del Congo)

): Omar El Hilali (Marruecos) y Charles Pickel (RD del Congo) Rayo Vallecano ( 2* ): Pathé Ciss (Senegal) y Randy Nteka - lesionado - (Angola)

): Pathé Ciss (Senegal) y Randy Nteka - lesionado - (Angola) Girona ( 1 ): Azzedine Ounahi (Marruecos)

): Azzedine Ounahi (Marruecos) Levante ( 1 ): Karl Etta Eyong (Camerún)

): Karl Etta Eyong (Camerún) Osasuna ( 1 ): Enzo Boyomo (Camerún)

): Enzo Boyomo (Camerún) Real Madrid ( 1 ): Brahim Díaz (Marruecos)

): Brahim Díaz (Marruecos) Real Sociedad ( 1 ): Umar Sadiq (Nigeria)

): Umar Sadiq (Nigeria) Getafe ( 1 ): Abqar (Marruecos)

): Abqar (Marruecos) Real Oviedo (1): David Carmo (Angola)

Íñigo Pérez deberá prescindir de los servicios de uno de sus 'soldados', de un Pathé Ciss que se marchará con Senegal, que también estará fuera para la jornada de Conference League que se disputará el 18 de diciembre ante el Drita kosovar. Habrá que ver si Randy Nteka, ahora lesionado, recibe la llamada de Angola.

Ounahi, el mejor jugador del Girona contra el Madrid / EFE

Girona y Levante, golpeados

Girona, Levante y Osasuna tienen, desafortunadamente, algo en común: perderán a su estrella. Azzedine Ounahi, que viene de marcarle al Real Madrid y no jugará en el Martínez Valero por acumulación de targetas, será una de las bazas de los Leones del Atlas. Karl Etta Eyong, una de las revelaciones de LaLiga y el futbolista más diferencial para los granotas, está convocado con Camerún. Lo mismo ocurre con el pilar de Lisci, Boyomo, que también figura en la lista de los Leones Indomables.

Xabi Alonso podría perder a un Brahim Díaz que las tiene todas para ir con Marruecos. No está gozando de demasiado protagonismo con el tolosarra, pero es uno de los habituales en las listas del conjunto del norte de África. Sufrirá más un José Bordalás que lamentará la más que posible baja de Abqar, un hombre importante en su Getafe. O Luis Carrión, afectado por la convocatoria de David Carmo con Angola. Y Sergio Francisco no podrá intentar usar a Umar Sadiq como moneda de cambio en el mercado invernal si recibe la llamada de Nigeria.