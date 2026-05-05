El despiste que delata el fichaje de Juan Iglesias por el Sevilla

A veces, en el fútbol, los movimientos que se intentan guardar bajo llave terminan saliendo a la luz por un simple despiste. No hacen falta comunicados ni anuncios oficiales: basta un gesto, una frase fuera de lugar o, como en este caso, una publicación en redes sociales. Juan Iglesias fue el protagonista involuntario de uno de esos momentos que rompen el silencio del mercado. O, mejor dicho, lo fue su entorno más cercano, en una escena cotidiana que acabó desvelando lo que para muchos era un secreto a voces.

El foco se sitúa en Juan Iglesias, lateral del Getafe, cuyo futuro parece estar ligado al Sevilla. La pista definitiva llegó a través de su médico personal, Marcos Mazzuka, quien compartió una imagen junto al jugador acompañada de un mensaje deseándole suerte en su próximo destino: "Gracias a tí Juan, ha sido una tarde muy agradable. Éxitos en Sevilla!". Aunque la publicación fue borrada rápidamente, no se pudo evitar que la frase circulara por redes.

Todo esto se produce en un contexto especialmente delicado para el conjunto hispalense. El Sevilla continúa inmerso en una pelea agónica por evitar el descenso. Tras la victoria por la mínima de este pasado lunes frente a la Real Sociedad en el Sánchez Pizjuán (1-0), en Nervión se confía en la permanencia. A falta de cuatro jornadas, el Sevilla está fuera del descenso, en decimoséptima posición con 37 puntos. Sin embargo, la incertidumbre del desenlace final de temporada condiciona cada paso en la planificación deportiva. Relegar a Segunda División podría frenar en seco operaciones encaminadas de cara al próximo curso.

Pese a ese fatídico escenario, la dirección deportiva no se detiene. El club andaluz trabaja en reforzar varias posiciones, y el nombre de Juan Iglesias figura entre las prioridades. El canterano del Valladolid finaliza contrato con el Getafe este 30 de junio y parece que tiene un preacuerdo con el Sevilla para incorporarse a coste cero.

Juan Iglesias of Getafe CF and Alemao of Rayo Vallecano in action during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Getafe CF and Rayo Vallecano at Coliseum stadium on May 03, 2026, in Getafe, Spain. AFP7 03/05/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press;2026;SPAIN;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;Getafe CF v Rayo Vallecano - LaLiga EA Sports; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El lateral madrileño, de 27 años, se ha consolidado como una pieza fundamental en el esquema de José Bordalás. Desde su llegada al primer equipo en 2019, ha ido ganando peso hasta convertirse en uno de los jugadores más fiables del conjunto azulón. Esta temporada ha disputado 34 partidos, con un gol y una asistencia, cifras que reflejan su regularidad y compromiso con el Getafe.

Más allá de los números, Iglesias ha sabido adaptarse al exigente estilo de Bordalás, destacando por su solidez defensiva, su capacidad para competir en duelos individuales y su disciplina táctica. En un equipo donde el orden y la intensidad son innegociables, el lateral ha respondido con creces, acumulando ya más de 170 encuentros con la elástica del 'Geta'.

Es un perfil que encaja a la perfección en la idea de reconstrucción del Sevilla, que busca recuperar estabilidad tras una temporada convulsa. Sin embargo, todo queda condicionado a una variable clave: la categoría en la que compita el equipo el próximo año.