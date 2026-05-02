Así está el descenso de LaLiga: peligro para el Valencia; el Levante se hunde

La carrera por la salvación en LaLiga EA Sports 2025/26 está al rojo vivo. Con apenas cinco jornadas por disputarse, la amenaza del descenso es una posibilidad real para 10 de los 20 equipos que participan el campeonato, por lo que se espera un movimiento constante en las tres posiciones marcadas en rojo.

La jornada del sábado abrió el telón con uno de los protagonistas que más urgencias presentan, el Levante. El cuadro granota recibió un severo correctivo a manos del Villarreal (5-1) que le deja con 33 puntos en su casillero particular, con la salvación a tres puntos a la espera de los resultados de Deportivo Alavés y Sevilla.

Menos catastrófica es la derrota del Valencia, aunque el conjunto che empieza a coquetear peligrosamente con la zona roja. El colchón de 5 puntos que actualmente atesoran podría no ser suficiente viendo la tendencia del resto de equipos involucrados en la carrera por la salvación, y su calendario no es precísamente benévolo.

El jugador del Valencia Largie Ramazani y el jugador del Atlético de Madrid Clement Lenglet, durante el partido de la jornada 34 de LaLiga EA Sports entre el Valencia y el Atlético de Madrid, este sábado en el estadio de Mestalla.-EFE/ Biel Aliño. (Valencia) (Atlético Madrid) / Biel Alino / EFE

Mejor suerte tuvo el Mallorca en el partido inaugural de la jornada 34, que dio un paso de gigante hacia el objetivo de la salvación. La victoria de los bermellones frente al Girona gracias al solitario tanto de Samu Costa les permite atesorar 38 puntos y adelantar en la clasificación a un rival directo.

El último de los involucrados en salir a escena será el Sevilla, antepenúltimo clasificado con 34 puntos, que podría escapar de la zona roja si el Alavés no suma de tres frente al Athletic al tenerle el average ganado a los 'babazorros'. Para ello, los hispalenses deberán imponerse en casa ante la Real Sociedad.

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¿Cómo está la clasificación de LaLiga en la jornada 34?

El calendario de los equipos involucrados en el descenso

Rayo Vallecano Jornada 34: Getafe (V), domingo 3 de mayo a las 16:15 horas (CEST)

Jornada 35: Girona (L), lunes 11 de mayo a las 21:00 horas (CEST)

Jornada 36: Valencia (V), jueves 14 de mayo a las 19:00 horas (CEST)

Jornada 37: Villarreal (L), domingo 17 de mayo a las 17:00 horas (CEST)

Jornada 38: Alavés (V), domingo 24 de mayo a las 17:00 horas (CEST) Valencia Jornada 35: Athletic (V), domingo 10 de mayo a las 16:15 horas (CEST)

Jornada 36: Rayo Vallecano (L), jueves 14 de mayo a las 19:00 horas (CEST)

Jornada 37: Real Sociedad (V), domingo 17 de mayo a las 17:00 horas (CEST)

Jornada 38: Barcelona (L), domingo 24 de mayo a las 17:00 horas (CEST) Espanyol Jornada 34: Real Madrid (L), domingo 3 de mayo a las 21:00 horas (CEST)

Jornada 35: Sevilla (V), sábado 9 de mayo a las 16:15 horas (CEST)

Jornada 36: Athletic (L), miércoles 13 de mayo a las 19:00 horas (CEST)

Jornada 37: Osasuna (V), domingo 17 de mayo a las 17:00 horas (CEST)

Jornada 38: Real Sociedad (L), domingo 24 de mayo a las 17:00 horas (CEST) Elche Jornada 34: Celta (V), domingo 3 de mayo a las 14:00 horas (CEST)

Jornada 35: Alavés (L), sábado 9 de mayo a las 14:00 horas (CEST)

Jornada 36: Betis (V), martes 12 de mayo a las 20:00 horas (CEST)

Jornada 37: Getafe (L), domingo 17 de mayo a las 17:00 horas (CEST)

Jornada 38: Girona (V), domingo 24 de mayo a las 17:00 horas (CEST) Mallorca Jornada 35: Villarreal (L), domingo 10 de mayo a las 14:00 horas (CEST)

Jornada 36: Getafe (V), miércoles 13 de mayo a las 21:30 horas (CEST)

Jornada 37: Levante (V), domingo 17 de mayo a las 17:00 horas (CEST)

Jornada 38: Oviedo (L), domingo 24 de mayo a las 17:00 horas (CEST) Girona Jornada 34: Mallorca (L), viernes 1 de mayo a las 21:00 horas (CEST)

Jornada 35: Rayo Vallecano (V), lunes 11 de mayo a las 21:00 horas (CEST)

Jornada 36: Real Sociedad (L), jueves 14 de mayo a las 20:00 horas (CEST)

Jornada 37: Atlético (V), domingo 17 de mayo a las 17:00 horas (CEST)

Jornada 38: Elche (L), domingo 24 de mayo a las 17:00 horas (CEST) Alavés Jornada 34: Athletic (L), sábado 2 de mayo a las 18:30 horas (CEST)

Jornada 35: Elche (V), sábado 9 de mayo a las 14:00 horas (CEST)

Jornada 36: Barcelona (L), miércoles 13 de mayo a las 21:30 horas (CEST)

Jornada 37: Oviedo (V), domingo 17 de mayo a las 17:00 horas (CEST)

Jornada 38: Rayo Vallecano (L), domingo 24 de mayo a las 17:00 horas (CEST) Sevilla Jornada 34: Real Sociedad (L), lunes 4 de mayo a las 21:00 horas (CEST)

Jornada 35: Espanyol (L), sábado 9 de mayo a las 16:15 horas (CEST)

Jornada 36: Villarreal (V), miércoles 13 de mayo a las 19:00 horas (CEST)

Jornada 37: Real Madrid (L), domingo 17 de mayo a las 17:00 horas (CEST)

Jornada 38: Celta (V), domingo 24 de mayo a las 17:00 horas (CEST) Levante Jornada 35: Osasuna (L), viernes 8 de mayo a las 21:00 horas (CEST)

Jornada 36: Celta (V), martes 12 de mayo a las 19:00 horas (CEST)

Jornada 37: Mallorca (L), domingo 17 de mayo a las 17:00 horas (CEST)

Jornada 38: Betis (V), domingo 24 de mayo a las 17:00 horas (CEST) Oviedo Jornada 34: Betis (V), domingo 3 de mayo a las 18:30 horas (CEST)

Jornada 35: Getafe (L), domingo 10 de mayo a las 18:30 horas (CEST)

Jornada 36: Real Madrid (V), jueves 14 de mayo a las 21:30 horas (CEST)

Jornada 37: Alavés (L), domingo 17 de mayo a las 17:00 horas (CEST)

Jornada 38: Mallorca (V), domingo 24 de mayo a las 17:00 horas (CEST)

Cada jornada puedes consultar en SPORT como está la clasificación de LaLiga EA Sports en directo con los equipos provisionalmente clasificados para Champions, Europa y Conference League, además de aquellos que ocupan los puestos de descenso.