Así está el descenso de LaLiga: el Mallorca mete en un lío al Girona

La carrera por la salvación en LaLiga EA Sports 2025/26 está al rojo vivo. Con apenas cinco jornadas por disputarse, la amenaza del descenso es una posibilidad real para 10 de los 20 equipos que participan el campeonato, por lo que se espera un movimiento constante en las tres posiciones marcadas en rojo.

El pistoletazo de salida de la presente jornada ha permitido al Mallorca dar un paso de gigante hacia el objetivo de la salvación. La victoria de los bermellones frente al Girona gracias al solitario tanto de Samu Costa les permite atesorar 38 puntos y adelantar en la clasificación a un rival directo.

El duelo entre Mallorca y Girona se sintió como una final anticipada por la salvación, pero será la última que se dispute en la presente jornada. Los otros equipos en peligro miden sus fuerzas ante rivales con una situación mucho más cómoda, siendo Levante y Oviedo quienes más urgencias presentan por sumar.

Los jugadores del Real Oviedo tras el partido ante el Elche en el Carlos Tartiere. / Juan Plaza / LNE

El último de los involucrados en salir a escena será el Sevilla, antepenúltimo clasificado con 34 puntos, que podría escapar de la zona roja si el Alavés no suma de tres frente al Athletic al tenerle el average ganado a los 'babazorros'. Para ello, los hispalenses deberán imponerse en casa ante la Real Sociedad.

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¿Cómo está la clasificación de LaLiga en la jornada 34?

El calendario de los equipos involucrados en el descenso

Rayo Vallecano Jornada 34: Getafe (V), domingo 3 de mayo a las 16:15 horas (CEST)

Jornada 35: Girona (L), lunes 11 de mayo a las 21:00 horas (CEST)

Jornada 36: Valencia (V), jueves 14 de mayo a las 19:00 horas (CEST)

Jornada 37: Villarreal (L), domingo 17 de mayo a las 17:00 horas (CEST)

Jornada 38: Alavés (V), domingo 24 de mayo a las 17:00 horas (CEST) Valencia Jornada 34: Atlético (L), sábado 2 de mayo a las 16:15 horas (CEST)

Jornada 35: Athletic (V), domingo 10 de mayo a las 16:15 horas (CEST)

Jornada 36: Rayo Vallecano (L), jueves 14 de mayo a las 19:00 horas (CEST)

Jornada 37: Real Sociedad (V), domingo 17 de mayo a las 17:00 horas (CEST)

Jornada 38: Barcelona (L), domingo 24 de mayo a las 17:00 horas (CEST) Espanyol Jornada 34: Real Madrid (L), domingo 3 de mayo a las 21:00 horas (CEST)

Jornada 35: Sevilla (V), sábado 9 de mayo a las 16:15 horas (CEST)

Jornada 36: Athletic (L), miércoles 13 de mayo a las 19:00 horas (CEST)

Jornada 37: Osasuna (V), domingo 17 de mayo a las 17:00 horas (CEST)

Jornada 38: Real Sociedad (L), domingo 24 de mayo a las 17:00 horas (CEST) Elche Jornada 34: Celta (V), domingo 3 de mayo a las 14:00 horas (CEST)

Jornada 35: Alavés (L), sábado 9 de mayo a las 14:00 horas (CEST)

Jornada 36: Betis (V), martes 12 de mayo a las 20:00 horas (CEST)

Jornada 37: Getafe (L), domingo 17 de mayo a las 17:00 horas (CEST)

Jornada 38: Girona (V), domingo 24 de mayo a las 17:00 horas (CEST) Mallorca Jornada 35: Villarreal (L), domingo 10 de mayo a las 14:00 horas (CEST)

Jornada 36: Getafe (V), miércoles 13 de mayo a las 21:30 horas (CEST)

Jornada 37: Levante (V), domingo 17 de mayo a las 17:00 horas (CEST)

Jornada 38: Oviedo (L), domingo 24 de mayo a las 17:00 horas (CEST) Girona Jornada 34: Mallorca (L), viernes 1 de mayo a las 21:00 horas (CEST)

Jornada 35: Rayo Vallecano (V), lunes 11 de mayo a las 21:00 horas (CEST)

Jornada 36: Real Sociedad (L), jueves 14 de mayo a las 20:00 horas (CEST)

Jornada 37: Atlético (V), domingo 17 de mayo a las 17:00 horas (CEST)

Jornada 38: Elche (L), domingo 24 de mayo a las 17:00 horas (CEST) Alavés Jornada 34: Athletic (L), sábado 2 de mayo a las 18:30 horas (CEST)

Jornada 35: Elche (V), sábado 9 de mayo a las 14:00 horas (CEST)

Jornada 36: Barcelona (L), miércoles 13 de mayo a las 21:30 horas (CEST)

Jornada 37: Oviedo (V), domingo 17 de mayo a las 17:00 horas (CEST)

Jornada 38: Rayo Vallecano (L), domingo 24 de mayo a las 17:00 horas (CEST) Sevilla Jornada 34: Real Sociedad (L), lunes 4 de mayo a las 21:00 horas (CEST)

Jornada 35: Espanyol (L), sábado 9 de mayo a las 16:15 horas (CEST)

Jornada 36: Villarreal (V), miércoles 13 de mayo a las 19:00 horas (CEST)

Jornada 37: Real Madrid (L), domingo 17 de mayo a las 17:00 horas (CEST)

Jornada 38: Celta (V), domingo 24 de mayo a las 17:00 horas (CEST) Levante Jornada 34: Villarreal (V), sábado 2 de mayo a las 14:00 horas (CEST)

Jornada 35: Osasuna (L), viernes 8 de mayo a las 21:00 horas (CEST)

Jornada 36: Celta (V), martes 12 de mayo a las 19:00 horas (CEST)

Jornada 37: Mallorca (L), domingo 17 de mayo a las 17:00 horas (CEST)

Jornada 38: Betis (V), domingo 24 de mayo a las 17:00 horas (CEST) Oviedo Jornada 34: Betis (V), domingo 3 de mayo a las 18:30 horas (CEST)

Jornada 35: Getafe (L), domingo 10 de mayo a las 18:30 horas (CEST)

Jornada 36: Real Madrid (V), jueves 14 de mayo a las 21:30 horas (CEST)

Jornada 37: Alavés (L), domingo 17 de mayo a las 17:00 horas (CEST)

Jornada 38: Mallorca (V), domingo 24 de mayo a las 17:00 horas (CEST)

Cada jornada puedes consultar en SPORT como está la clasificación de LaLiga EA Sports en directo con los equipos provisionalmente clasificados para Champions, Europa y Conference League, además de aquellos que ocupan los puestos de descenso.