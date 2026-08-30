Deportivo La Coruña - Valencia: horario y dónde ver hoy el partido de LaLiga EA Sports por TV, online y en directo

Deportivo La Coruña y Valencia se enfrentan hoy domingo 30 de agosto en Riazor en el partido de la Jornada 3 de LaLiga EA Sports 2026-2027. Te contamos a qué hora es el Deportivo La Coruña - Valencia y dónde ver el partido en España.

El equipo de Antonio Hidalgo Morilla, tras empatar consecutivamente con el Elche y el Málaga, busca conseguir su primera victoria en su regreso a Primera División, donde no participaba desde la temporada 2017-2018, aunque contra un club al que no vence desde 2014 (cuatro derrotas y tres empates).

Pese a la mala cábala estadística y tras la renovación del entrenador hasta junio de 2028, desde el combinado herculino son conscientes de que hay que trabajar fecha a fecha para lograr el máximo objetivo, mantener la categoría, pero también para volver a despertar una nueva unión con la afición, sobre todo por lo que el entrenador describe como una desconexión con la fanaticada en el estadio local.

En el lado opuesto del campo, Carlos Corberán viene tras una dura derrota frente al Betis, ya que todo apuntaba hacia un empate hasta que Pablo García apareció cerca del final del segundo tiempo para anotar el gol que daría la victoria a los verdiblancos.

Junto al empate con el Celta de Vigo, los ahora visitantes no han logrado su primera victoria de la campaña, lo que ha desmotivado el ambiente en casa. Ante esto, el director técnico consideran que "ganar partidos" es lo único que deben hacer. "No hay cosa que nosotros queramos más que darla la victoria a la afición en Mestalla. Te quedas muy dolido, aceptamos la crítica, pero cuando ves al equipo entregarse de esta manera, te queda el sabor de que hemos hecho todo y que tenemos que seguir mejorando", declaró luego de haber perdido.

HORARIO DEL DEPORTIVO LA CORUÑA - VALENCIA DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Deportivo La Coruña y Valencia, correspondiente a la Jornada 3 de LaLiga EA Sports, se disputa hoy domingo 30 de agosto a las 19:30 (CET) en España.

DÓNDE VER EL DEPORTIVO LA CORUÑA - VALENCIA DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Deportivo La Coruña y Valencia se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

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