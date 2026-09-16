Deportivo La Coruña - Sevilla: horario y dónde ver hoy el partido de LaLiga EA Sports por TV, online y en directo

Deportivo La Coruña y Sevilla se enfrentan hoy miércoles 16 de septiembre en Riazor en el partido de la Jornada 6 de LaLiga EA Sports 2026-2027. Te contamos a qué hora es el Deportivo La Coruña - Sevilla y dónde ver el partido en España.

El regreso de los herculinos a la Primera División está dejando un saldo considerablemente positivo, siendo el único equipo de toda LaLiga junto al Barcelona que aún no conoce la derrota, pues acumulan tres empates (Elche, Málaga y Getafe) y dos victorias (Valencia y Villarreal) desde que inició la temporada.

Sin embargo, ahora vuelven a enfrentarse a un Sevilla al que no desafían desde 2018 y contra el que guardan estadísticas desesperanzadoras al no poderles ganar desde 2010, año tras el que han sufrido ocho derrotas y siete empates a manos de los blanquirrojos.

Por su parte, si bien los dirigidos por Luis García Plaza sí que han perdido en esta campaña, se encuentran por encima del Deportivo al tener más victorias, especialmente tras derrotar al Valencia por la mínima en la última fecha gracias a la solitaria anotación de Juan Iglesias.

"Ha sido un partido de insistencia. Ha tardado en llegar el gol y en un tramo de la segunda parte no han pasado de medio campo. El equipo ha hecho 35 minutos de un nivel altísimo", afirmó el entrenador tras el encuentro. "Ya tenemos diez puntos y me quedo con la actitud del equipo. Me quito el sombrero por las ganas de ganar el partido", añadió.

Sin embargo, el técnico sevillista es consciente de lo que han venido haciendo los blanquiazules en este tramo, por lo que no se confía de su visita a Riazor. "Estamos en una ola grande y hay que seguir. En La Coruña, si no hacemos un buen partido, nos pintarán la cara", finalizó.

HORARIO DEL DEPORTIVO LA CORUÑA - SEVILLA DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Deportivo La Coruña y Sevilla, correspondiente a la Jornada 6 de LaLiga EA Sports, se disputa hoy miércoles 16 de septiembre a las 19:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL DEPORTIVO LA CORUÑA - SEVILLA DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Deportivo La Coruña y Sevilla se podrá ver en directo y online a través de DAZN y DAZN en abierto.

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