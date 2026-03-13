Deportivo Alavés - Villarreal: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Deportivo Alavés y Villarreal se enfrentan hoy viernes 13 de marzo en el Mendizorroza en el partido de la Jornada 28 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Deportivo Alavés - Villarreal y dónde ver el partido en España.

En este sentido, el Deportivo Alavés se presenta tras una sentida y tardía derrota contra el Valencia, la cual lo ha dejado a tan solo dos puntos de diferencia de la zona de descenso. "Lo más duro es el cómo ha sucedido, pero somos los mismos que hemos estado hasta el minuto 89. El fútbol es así, penalizan los errores", declaró el entrenador Quique Sánchez, refiriéndose al penal anotado por Hugo Duro en el minuto 99.

"Hemos estado de pie durante gran parte del partido, generando ocasiones además de marcar dos goles. Habrá que trabajar la psicología porque es un golpe duro", añadió, enfatizado por los cercanos encuentros ligueros que tendrán con duros adversarios como la Real Sociedad y el Real Madrid.

Por el contrario, el Villarreal viene de una temporada magnífica, con tres victorias en sus últimos cuatro partidos y una pertenencia a los puestos de clasificación de Champions League que no parecen querer soltar.

Sin embargo, su historial contra el Deportivo Alavés no es particularmente alentador, sino que más bien demuestra una gran paridad a través de las tres victorias que ha tenido cada uno, sumadas a dos empates. Aun así, la actualidad de sus temporadas demuestra rendimientos completamente opuestos, decantando las probabilidades de victoria hacia el submarino amarillo.

HORARIO DEL DEPORTIVO ALAVÉS - VILLARREAL DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Deportivo Alavés y Villarreal, correspondiente a la Jornada 28 de LaLiga EA Sports, se disputa hoy viernes 13 de marzo a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL DEPORTIVO ALAVÉS - VILLARREAL DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Deportivo Alavés y Villarreal se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

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