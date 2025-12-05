Deportivo Alavés - Real Sociedad: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Deportivo Alavés y Real Sociedad se enfrentan este sábado 6 de diciembre en el Mendizorroza en el partido de la Jornada 15 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Deportivo Alavés - Real Sociedad y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Eduardo Coudet llegará a la disputa luego de haber perdido contra el Barcelona (3-1), perdido contra el Celta de Vigo (1-0), perdido contra el Girona (1-0) y derrotado al Espanyol (2-0), por lo que se ubica en el decimocuarto lugar de la tabla con 15 puntos y -3 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Sergio Francisco registraron una derrota frente al Villarreal (3-2), una victoria contra el Osasuna (3-1), un empate con el Elche (1-1) y una victoria contra el Athletic Club (3-2), de manera que están en el puesto número 10 con 16 puntos y -2 en el diferencial de goles.

HORARIO DEL DEPORTIVO ALAVÉS - REAL SOCIEDAD DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Deportivo Alavés y Real Sociedad, correspondiente a la Jornada 15 de LaLiga EA Sports, se disputa este sábado 6 de diciembre a las 16:15 (CET) en España.

DÓNDE VER EL DEPORTIVO ALAVÉS - REAL SOCIEDAD DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Deportivo Alavés y Real Sociedad se podrá ver en directo y online a través de Movistar LaLiga y DAZN en abierto.

También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.